Cabras

Fino al 3 aprile si può votare una volta al giorno. Messaggi per il Sinis anche da Pino e gli Anticorpi, Piero Marras e Maria Giovanna Cherchi

Da ieri e fino a domenica 3 aprile sarà possibile votare tutti i giorni per Cabras e le sue bellezze, tra i venti piccoli comuni italiani – uno per regione – che partecipano alla fase finale de “Il Borgo dei Borghi”. Sostiene la candidatura del centro del Sinis la Dinamo Sassari di pallacanestro, club che da diversi anni sfoggia sulle sue canotte un Gigante di Mont’e Prama stilizzato. Per l’occasione il capitano biancoblù Jack Devecchi ha realizzato un video-appello rivolto a tutti i tifosi della squadra sassarese che verrà rilanciato sui social.

Farà altrettanto il Cagliari Calcio, altri video sono stati realizzati anche da Pino e gli Anticorpi, dal trombettista Paolo Fresu – tra le figure chiave nel Cda della Fondazione Mont’e Prama -, e dai cantautori Piero Marras e Maria Giovanna Cherchi. Tanti altri artisti e figure conosciute si aggiungeranno nei prossimi giorni.

A dare il via alle votazioni è stato l’annuncio ufficiale dato in diretta durante il programma Kilimangiaro, in onda su Rai Tre. La puntata che ha Cabras come protagonista è andata in onda lo scorso 12 dicembre e, per rimanere in gara, il Comune lagunare deve raccogliere i voti di tutti coloro che amano la Sardegna, il Sinis, la Terra dei Giganti. Sono chiamati al voto non solo i locali e i residenti nel territorio regionale, ma i sardi nel mondo e tutti coloro che visitano l’isola e Cabras.

“Siamo pronti alla sfida alla quale siamo stati invitati a partecipare”, ha dichiarato il sindaco di Cabras Andrea Abis. “Vogliamo promuovere l’intero territorio, non solo il centro abitato. Cabras è mare, collina, aree umide, è storia e cultura. Quando la Rai ci ha coinvolti in questa avventura sapevamo della difficoltà di affermarsi rispetto alle altre meravigliose diciannove località italiane in gara, ma ci stiamo impegnando al massimo affinché il nostro territorio sia tra i più votati, chiedendo il sostegno diretto di personalità amate e conosciute, anche al di là dei confini dell’isola. L’obiettivo è quello di attrarre un pubblico nuovo, attento a sceglierci quale destinazione turistica che si contraddistingue per le sue specialità nel ventaglio dei borghi proposti nel programma televisivo”.

“Lavoriamo costantemente per migliorare la nostra offerta turistica di qualità”, dice ancora Abis, “grazie alla programmazione della prossima stagione e con il dialogo con il settore ricettivo. Abbiamo in programma anche interventi nel tessuto urbano e un ricco programma di eventi per accendere e colorare la stagione estiva. Lo scorso giugno, per la prima volta, ci siamo aggiudicati il premio ‘5 Vele’ di Legambiente, assegnato ai comprensori con i mari più belli d’Italia. Oggi affrontiamo una nuova sfida che ci deve stimolare a continuare a lavorare alla promozione e alla valorizzazione del nostro territorio, non fermandoci al turismo balneare”.

Di rilievo la partecipazione sui social. Grazie al coinvolgimento dell’intera community @instagramers_sardegna, è nato l’hashtag ufficiale della campagna, #cabrasborgodeiborghi2022, che in una sola giornata ha portato Cabras all’attenzione degli oltre 83mila seguaci della pagina, ai quali si aggiungono i 19mila di @igers_oristano, i 21mila di @igers_sassari e i 33mila di @igers_cagliari, che stanno contribuendo senza sosta alla pubblicazione di materiale dedicato.

“Siamo entusiasti per il sostegno che fino a questo momento abbiamo avuto e siamo sicuri che durante le ventidue giornate di voto ci saranno ulteriori sorprese”, ha evidenziato l’assessore comunale al Turismo e alla Cultura, Carlo Trincas. “Continueremo a mobilitare personalità fra le più note, affinché possano appoggiare la nostra candidatura e portare Cabras e la Sardegna nel mondo. Crediamo che questa sia una ulteriore opportunità per dare impulso alla promozione di questo territorio, fatto importante per le comunità locali e per i giovani che le abitano. Le statistiche riportate dai produttori del programma Rai confermano che la notorietà data dalla partecipazione alla competizione ‘Borgo dei Borghi’ si ripercuote in maniera molto positiva sulla ricettività, con un aumento delle presenze che può arrivare al 40% su base annuale”.

Sostegno è stato espresso dal settore turistico ricettivo e dalla Consulta Giovani di Cabras. Carlo Picconi, imprenditore locale, ha annunciato che gli operatori turistici coinvolgeranno i propri clienti per l’invito al voto. Giuseppe Sanna, presidente della Consulta Giovani, ha affermato la volontà di trascinare in questa avventura anche “Tessiu”, l’intera rete delle Consulte Giovani della Sardegna.

Cabras si è appellata anche ai sardi nel mondo, chiedendo sostegno ai Circoli sardi della penisola, del Belgio, della Francia, della Germania, dell’Olanda, dell’Australia, del Perù, del Nord America, dell’Argentina e del Brasile.

“Non vogliamo lasciare niente di intentato”, hanno aggiunto Abis e Trincas, “sappiamo che il richiamo della propria terra è particolarmente sentito tra i sardi che si trovano all’estero e speriamo di avere tutto il loro sostegno, ma ancora di più chiediamo il supporto di Cabras, con uno sforzo da parte di tutti i cittadini e le cittadine e in particolare dei ragazzi delle scuole. È fondamentale votare ogni giorno per ottenere un buon risultato”.

Il voto si esprime online, gratuitamente, fino alle 23.59 di domenica 3 aprile. Per votare è necessario registrarsi su Raiplay ed è importantissimo che ogni persona voti ogni giorno. Chi avesse necessità di un aiuto può contattare il numero 0783.397236 per chiarimenti.

Lunedì, 14 marzo 2022

