La ciambella di salvataggio, alla fine, è risultata gonfia a metà. Il Black Friday non ha salvato i commercianti di Cagliari dal più grosso dei grattacapi, quello del futuro. Casse un po’ più piene ma, per tanti, avere battuto tanti scontrini in più rispetto al solito rappresenta una boccata d’ossigeno, ma solo temporanea. Gli sconti pazzi hanno attirato molta gente nelle vie dello shopping, le buste riempite di vestiti, scarpe, articoli per la casa e, anche, collane o anelli sono state più del previsto. Ma senza un incasso a prezzo pieno il sorriso è a metà, tendente al broncio. Stefano Rolla, leader dei negozianti di via Alghero, via Garibaldi e via Manno, a capo dell’associazione strada facendo, parla di “acquisti in risalita ma i punti interrogativi riguardano dicembre, gennaio, febbraio e marzo. Sarà sempre così, stiamo vivendo un periodo di crisi e non è facile piazzare vendite o invogliare le persone a fare acquisti”, osserva. Chi ha approfittato di quelli che possono anche essere chiamati saldi difficilmente rimetterà piede in un negozio prima dell’anno nuovo, e diserterà per Natale: “Lo sappiamo, fa parte del gioco, speriamo nei ritardatari. C’è anche chi si è organizzato e ha voluto comprare i doni, online, a giugno, trovando offerte”. E la rete è meno nemica, ultimamente: “Anche qualche attività storica ha aperto una pagina web, una vetrina importante anche se non si vende in grossa quantità”. E spiccano, sempre di più, i metri quadri sfitti: “Ci sono paure, tante, da parte degli affittuari, di subire stecche. Ecco perchè si affitta solo a chi ha buone referenze, spesso alle grandi aziende, quelle non sarde sembrano più affidabili anche se poi potrebbero decidere lo stesso di chiudere da un giorno all’altro”. Rolla, subito dopo la video intervista, aggiunge quello che è un consiglio d’oro: “Diffidate da chi propone sempre sconti”.

Paolo Angius, presidente onorario dell’associazione dei negozianti e, a sua volta, commerciante, ci va giù netto: “È impossibile vivere sempre di sconti, un’azienda non può proporli tutto l’anno. Consiglio ai clienti di verificare il prezzo originare e che lo sconto sia vero”. Il non vendere a prezzo pieno nemmeno un giorno all’anno è, quanto meno curioso. Come fa un’attività commerciale a reggere? “Già, di cosa vivrebbe? Oggi è molto diffuso un marketing aggressivo, fare sempre sconti può significare solo che un’azienda ha comunque un margine di guadagno, senno non potrebbe vivere”. E il rischio di sconti farlocchi c’è sempre: “Ci sono moltissime realtà che fanno sconti seri, altri fanno solo sconti: diffiderei di queste ultime”.

L'articolo Il Black Friday non salva i commercianti di Cagliari: “Natale incerto, diffidate di chi fa sempre sconti” proviene da Casteddu On line.