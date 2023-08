Il bimbo di 9 anni morto per la puntura del calabrone ha salvato 5 vite con i suoi organi

Una storia tremenda che ha nel suo finale un senso più alto, quello di salvare altre vite.

Un bimbo tedesco di 9 anni è stato punto da un calabrone che gli ha causato un violento choc anafilattico con relativo arresto cardiaco che lo ha portato alla morte. La tragedia è avvenuta lo scorso 23 agosto, mentre il piccolo era in vacanza in un agriturismo in Piemonte con la famiglia.

I genitori, però , nonostante il fortissimo dolore , hanno avuto la generosità di fare del bene al prossimo e deciso di donare gli organi del loro bambino, che hanno permesso di salvare altre 5 vite.

Il cuore è stato prelevato e trapiantato a un bimbo presso l’ospedale di Bologna; entrambi i polmoni a un altro bambino presso l’ospedale di Padova. I reni, invece, sono stati trapiantati alle Molinette di Torino su due adulti (un uomo e una donna), mentre il fegato è andato a un uomo piemontese affetto da cirrosi.

A guidare tutte le delicate operazioni dei trapianti l’equipe medica dell’Ospedale Molinette di Torino, centro regionale trapianti del Piemonte.