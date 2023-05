Il basket cagliaritano rinasce: l’Esperia vince la serie C e approda in B, tifosi in delirio. Una grande impresa quella dei ragazzi di Manca, che hanno fatto nuovamente gridare di gioia i tanti cagliaritani appassionati di basket, quasi come ai bei tempi, conquistando il rientro nel grande basket. L’Esperia ha superato l’Ostiense nella finale e trascinata anche da un pubblico entusiasta ha vinto ieri l’ultima gara, prima di festeggiare una promozione storica perchè erano anni che una squadra di Cagliari non riaffacciava la testa in serie B. Ora l”anno prossimo serviranno nuovi investimenti e nuovi acquisti per affrontare un campionato che si preannuncia molto difficile, ma adesso è ancora tempo di grandi feste.