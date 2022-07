“I dati ufficiali dei contagi? Fortemente sottostimati, da noi almeno il 50% di chi si sottopone al tampone è positivo al Covid”, il che significa un cagliaritano su due. Lo dice a Casteddu online il titolare della farmacia di viale Trieste, Corrado Mascia, confermando il fatto che i numeri ufficiali non sono realistici. “Molti fanno i tamponi fai da te perché non vogliono dire di essere positivi e così non rientrano nel conteggio. Ma il virus è diffusissimo. E prevedo un ottobre di fuoco, una forte ripresa di contagi e un inevitabile peggioramento della situazione, visto che in autunno torneremo a stare al chiuso in ambienti in cui c’è poco ricambio d’aria e molto contatto fisico. Si è banalizzata la pandemia, un errore”.

A proposito di tamponi fai da te, sono uguali come dicono a quelli fatti nelle farmacie da personale specializzato? “Simili ma non proprio uguali”, spiega Mascia. “Intanto, il bastoncino che utilizziamo noi è più sottile per poter andare più a fondo, e poi anche la procedura condiziona il risultato finale”. Quindi meglio non fare affidamento sul metodo casalingo? “I test fai da te si possono utilizzare magari per monitorare l’andamento del contagio, per capire se ci si sta negativizzando e dunque regolare i propri comportamenti, ma per il referto ufficiale, e certificato, la sicurezza viene garantita in farmacia”.

Sono invece in crollo le vendite di igienizzanti dopo il picco del 2020, quando erano introvabili e si era disposti a pagarli qualunque cifra. “Nella fase inziale i prezzi erano proibitivi e il prodotto introvabile, infatti in quel periodo abbiamo prodotto noi stessi il disinfettante nel nostro laboratorio galenico. Invece ora abbiamo stock enormi di gel che sono in scadenza e andranno buttati”.

E le mascherine? “Le vendite restano più o meno stabili. Se è stato un errore toglierle? Non ho competenze specifiche per dirlo, da cittadino penso che la politica abbia dovuto in qualche modo mediare per andare incontro alle richieste dei cittadini, stanchi ed esasperati dopo due anni di pandemia e restrizioni”.

