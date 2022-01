Ales

Quest’anno una giuria rinnovata per valutare le opere in sei sezioni



Tutto pronto ad Ales per la diciottesima edizione del Premio letterario “Antonio Gramsci”: sarà presentata domani – sabato 22 gennaio – alle 17.30 nella casa natale di Gramsci, in occasione del centotrentunesimo anniversario della sua nascita.

Dopo la presentazione del bando, Giacomo Casti e Matteo Sau metteranno in scena il reading “Canzoni per Nino. Una biografia in musica di Antonio Gramsci”.

La partecipazione all’incontro sarà regolata dalle norme per la prevenzione dal contagio da Covid-19. La presentazione del Premio sarà trasmessa in diretta sui canali social dell’associazione.

Giunto alla diciottesima edizione, Il premio letterario prevede sei sezioni: Poesia inedita in lingua sarda (Premio Peppino Marotto); Poesia edita in lingua italiana (Premio Maria Fenu); Racconto inedito in lingua Sarda; Romanzo o raccolta di racconti inediti in lingua italiana (Premio Augusta Miscali); Saggistica (Premio Giorgio Baratta); Fumetto.

Per i primi classificati in ciascuna delle sei sezioni è previsto un premio di 500 euro. Il premio “Augusta Miscali” è offerto dall’Associazione “Per Antonio Gramsci” di Ghilarza.

Le opere dovranno essere inviate, seguendo le indicazioni del bando, entro il 15 settembre 2022 al seguente indirizzo: Associazione culturale Casa natale A. Gramsci – premio letterario – Corso Cattedrale 14 – casella postale 34, 09091, Ales (OR).

La giuria del Premio, che quest’anno si è rinnovata con cinque nuovi ingressi, è presieduta da Salvatore Zucca, dirigente scolastico in pensione ed ex vicepresidente del Consiglio regionale della Sardegna. Ne fanno parte Roberto Scema, dirigente scolastico ed ex sindaco di Villaverde, Sandro Dessì, docente di materie letterarie, disegnatore e fumettista; da questa edizione ci sono anche Lea Durante, docente di Letteratura italiana all’Università “Aldo Moro” di Bari e direttrice del Centro interuniversitario di ricerca per gli studi gramsciani; lo scrittore Mauro Tetti, che ha recentemente pubblicato il suo ultimo romanzo “Nostalgie della terra; Laura Stochino, docente di scuola secondaria e membro del direttivo dell’ISSASCO; Ester Cois, docente di sociologia presso l’Università di Cagliari; Ilenia Zedda, giornalista e scrittrice, autrice del romanzo “Nàccheras”.

Organizzata l’associazione Casa natale Antonio Gramsci, in collaborazione con l’agenzia Altrove, il patrocinio del Comune di Ales e il contributo della Regione Autonoma della Sardegna.

Venerdì, 21 gennaio 2022

