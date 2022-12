Nel Sulcis in cerca continua di riscatto si arriva a brindare per l’installazione e l’accensione di 250 lampioni, attesi da venti anni, nella zona industriale. Tutto possibile grazie a un finanziamento di 1,8 milioni di euro, ottenuto dal Comune guidato dal sindaco Mauro Usai grazie alla partecipazione ad un bando dell’assessorato regionale dell’Industria. Gli interventi rappresentano la prima fase di un progetto per la riqualificazione delle ex aree industriali di interesse regionale. “Attualmente, in questa prima fase”, spiega il sindaco Mauro Usai, che ha brindato all’evento con tutti gli imprenditori dell’area, “sono stati messi a dimora 250 lampioni stradali. Si procederà successivamente all’installazione complessiva di 470 impianti di illuminazione. Dopo vent’anni di commissariamento, si è proceduto finalmente alla messa in opera degli impianti di illuminazione pubblica, che si aggiungono a quanto già realizzato per la fornitura dell’acqua potabile e al prossimo completamento della fibra ottica. Tre infrastrutture fondamentali a fronte di anni di abbandono, che permetteranno il rilancio delle attività nella zona industriale”. L’area, inoltre, sarà oggetto di intervento per la realizzazione della banda ultra larga, grazie ad un finanziamento del ministero per lo Sviluppo Economico. Gli interventi inizieranno a breve attraverso la società Open Fiber che si è aggiudicata l’appalto per la Regione, per un importo dei lavori nell’area del Comune di Iglesias di circa 1,3 milioni di euro.

“In due anni abbiamo realizzato ciò che la politica per 20 anni ha sempre promesso e mai realizzato. Il cuore produttivo di Iglesias ha finalmente l’attenzione che merita. Siamo pronti a raccogliere le sfide del futuro per creare occupazione e lavoro per i nostri concittadini. Una scommessa vinta con grande coraggio e determinazione”.

L'articolo Iglesias, storica svolta nella zona industriale: 250 lampioni per riaccendere il commercio proviene da Casteddu On line.