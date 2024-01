Iglesias, sorpreso mentre dà fuoco a un’auto: arrestato un 27enne.

La polizia ha arrestato in flagranza di reato un giovane di 27 anni per l’ipotesi di reato di danneggiamento seguito da incendio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nella notte del 4 gennaio, gli agenti del Commissariato hanno notato un’auto in fiamme in una via del centro cittadino. Il rogo, domato immediatamente dal tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, ha comunque distrutto il veicolo, arrecando danni anche alla facciata dell’edificio dove era posteggiata l’auto.

I poliziotti hanno acquisito nell’immediatezza le immagini delle videocamere presenti intorno all’edificio, grazie alle quali sono riusciti ad individuare un 27enne originario del posto, che pochi minuti prima si aggirava attorno al veicolo in fiamme.

Il giovane, già conosciuto alle Forze dell’Ordine, è stato raggiunto dai poliziotti nella sua abitazione dove è stato rinvenuto sul tavolo materiale d’innesco infiammabile. Il 27enne è stato quindi accompagnato presso gli uffici del Commissariato di Iglesias, dove ha assunto un atteggiamento violento e minaccioso nei confronti degli operatori.

E’ stato tratto in arresto e, a seguito dell’udienza, il G.I.P. ha convalidato l’arresto accogliendo i termini a difesa.