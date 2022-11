È ufficiale, anche Iglesias ha il suo concertone di Capodanno. L’inizio del 2023 vedrà brindare in piazza Sella il rapper torinese Shade. Ad annunciarlo è il sindaco Mauro Usai. A rendere speciale la notte di San Silvestro nel capoluogo del Sulcis, dalle 22, oltre a Shade, anche lo show dance Nostalgia 90, oltre a graphic animation, effetti speciali, showgirls. E, dopo il concerto di Shade, spazioal il Carnival Brasilian Show. “Per tutto il mese di Dicembre, oltre le luminarie natalizie e i tradizionali mercatini di natale, avremo tante iniziative che ci accompagneranno fino alla notte del 31 dicembre. Tutto ciò che faremo avrà come obbiettivo la valorizzazione del commercio cittadino e la fruizione turistica del territorio. Non mancherà infatti il servizio di bus navetta verso i siti minerari che avrà come stazione di partenza proprio piazza Sella”.

