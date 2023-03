Iglesias, menzione speciale per il Cammino Minerario di Santa Barbara

Una menzione importante che “ci spinge a proseguire sulla strada intrapresa per la valorizzazione del nostro territorio e di tutto il suo patrimonio ambientale, storico e paesaggistico, sia materiale che immateriale” spiega il sindaco Mauro Usai.

“Voglio ringraziare tutto il personale della Fondazione, che quotidianamente si impegna a creare un’infrastruttura culturale che ci permette di coltivare la nostra identità nell’ottica di un turismo e di uno sviluppo sostenibile.

Dedichiamo la menzione speciale che abbiamo

ricevuto al ricordo di Giampiero Pinna, alla sua passione e al suo impegno per il Cammino di Santa Barbara, che porteremo avanti con determinazione e energia”. Un riconoscimento che premia la determinazione a far conoscere sempre più il territorio del Sulcis Iglesiente, patrimonio storico, culturale e ambientale di notevole interesse e rilevanza: paesaggi mozzafiato, spiagge selvagge e poco contaminate dalla mano dell’uomo si alternano a opere del passato e a tesori custoditi nel sottosuolo. I tanti turisti che ogni anno decidono di trascorrere le vacanze in questi territori sono la conferma del buon successo promozionale messo in piedi dall’istituzione locale: interventi e immagini dei luoghi vengono quotidianamente divulgati nel territorio nazionale e internazionale al fine di far conoscere sempre più la semplice maestosità dei siti locali.