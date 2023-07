Iglesias, le strade del centro storico si tingono con i colori rosso e blu

Ombrelli sospesi per aria ma rigorosamente dei colori delle maglie dei giocatori dell’unica squadra di calcio regionale che, grazie al Mister Ranieri, ha riconquistato la massima serie del campionato. Una iniziativa che ha raccolto entusiasmo e il consenso di centinaia di persone che, tra un selfie e uno scatto con lo smartphone, non hanno esitato a immortalare l’iniziativa intrapresa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Usai, dai commercianti della zona e da tutti i residenti del centro del Sulcis Iglesiente. Una festa che non conosce fine, insomma, un tripudio di emozioni legate allo sport ma soprattutto al legame che unisce tutta l’Isola a una realtà che è in grado di regalare momenti di spensieratezza e svago e di unire e coinvolgere tifosi, e non, in un una festa che, partita dopo partita, trasmette i veri valori dello sport, quello sano, che richiama l’attenzione di migliaia di persone. Ora un unico auspicio da parte dei cittadini, cioè quello che i protagonisti del Cagliari calcio si rechino in visita ufficiale a Iglesias al solo fine di essere applauditi e celebrati di persona.