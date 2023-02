Iglesias, la grotta di Santa Barbara protagonista a "Freedom-Oltre il Confine"

La grotta di Santa Barbara protagonista a Freedom-Oltre il Confine, andato in onda ieri sera su Italia 1, con Roberto Giacobbo. Il sindaco Mauro di Iglesias Usai: “Se in questi ultimi anni è cresciuta così tanto l’attenzione di media nazionali e internazionali nei confronti dei nostri siti minerari, c’è una ragione.

Dopo averli acquisiti, li abbiamo valorizzati, promossi, curati e fatti conoscere al mondo attraverso svariati canali di promozione, dagli aeroporti alle fiere internazionali, senza trascurare giornali e social media. Ma sopratutto li abbiamo tenuti aperti tutto l’anno, in modo che chiunque in qualsiasi momento li potesse visitare”.

Immagini mozzafiato quelle andate in onda ieri sera sul canale nazionale, che hanno raccontato del “geode rimasto sigillato per milioni e milioni di anni”. Una camera del tempo che, giorno dopo giorno, accoglie migliaia di visitatori da ogni parte del mondo. La natura incontaminata, scoperta per caso da chi lavorava in miniera e che, pressoché intatta, viene custodita e promossa dall’amministrazione comunale guidata da Usai tramite i vari canali che hanno permesso di ampliare la conoscenza del patrimonio sardo. “Anche gli eventi culturali hanno fatto la loro parte, il tutto in una visione di Iglesias che prima di oggi era solo nella nostra immaginazione.

“Bisogna puntare sul turismo”, sentivo da 20 anni. Oggi quella visione rappresenta un pezzo importante della nostra realtà.

Un settore dove i commercianti e gli operatori cominciano a toccare con mano i risultati.

Ancora troppo pochi per quel che mi riguarda.

È certo che siamo solo all’inizio, ma la sfida del cambiamento è finalmente iniziata per Iglesias”. La grotta Santa Barbara è “uno scrigno di meraviglia naturale” che ha incantato anche a Giacobbo.