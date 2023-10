Iglesias, inaugurato il "Km della salute": un percorso pedonale adatto all'attività fisica

“A volte bastano iniziative semplici per promuovere uno stile di vita sano e un corretto svolgimento dell’attività fisica. In questo caso il paesaggio e le bellezze archeologiche della nostra Città fanno il resto” spiega il sindaco Mauro Usai. Una strada piacevole da percorrere quella che affianca la panoramica di Buon Cammino che è stata sbarrata e resa pedonale. Non solo: il Comune ha eseguito il ripristino della pavimentazione distrutta dal passaggio continuo delle automobili e ieri è stato inaugurato il “km della salute”.

“In collaborazione con le associazioni, è stato mappato un percorso pedonale adatto all’attività fisica in qualsiasi età la si voglia svolgere” e attraverso il codice QR inserito nei cartelli che scandiscono il percorso, si potranno conoscere tutti i parametri.

“La battaglia sulla qualità dell’assistenza sanitaria parte da ognuno di noi e dall’impegno della politica locale a sostenere le iniziative di prevenzione delle malattie croniche passando dalla promozione dei corretti stili di vita”.