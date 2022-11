Iglesias, fermato in auto per un controllo e arrestato per spaccio di droga.

La Polizia ha arrestato a Iglesias un uomo di 55 anni per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nella giornata di ieri gli agenti della Squadra Volante, insieme agli operatori della Sezione Anticrimine del Commissariato, hanno individuato l’uomo durante i quotidiani servizi di controllo del territorio, mentre percorreva la S.P. 130, a pochi km dal centro abitato, a bordo di un’autovettura.

Avendolo riconosciuto ed essendo noto ai poliziotti per essere dedito alla illecita attività di spaccio, è stato subito fermato e sottoposto ad un controllo.

I sospetti sull’uomo si sono rivelati più che fondati, infatti dalla perquisizione personale sono stati rinvenuti 33 piccoli involucri di cocaina, circa 6 gr e 8 dosi di eroina per un peso di 2 gr. circa pronti per essere venduti.

Nella successiva perquisizione domiciliare è stato trovato un bilancino di precisione funzionante ed ulteriori 12 gr di hashish.

IL 55enne, originario di Iglesias, è stato quindi tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente. Nella mattinata odierna si terrà l’udienza di convalida per direttissima.

