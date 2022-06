IGLESIAS. Una turista svizzera di 62 anni è annegata questo pomeriggio nel mare di Masua, località marina di Iglesias. La donna e il marito, nonostante le bandiere rosse di pericolo per il mare fortemente agitato a causa dell'imperversante maestrale, sono entrati in acqua e la turista è stata sovrastata e travolta dalle onde. In suo soccorso si è gettato in acqua il bagnino dello stabilimento privato, ma non ha potuto fare niente per salvare la donna. Quando la bagnante è stata recuperata e portata a riva, era già morta. Sul posto sono intervenuti il 118, i carabinieri di Iglesias e la Guardia costiera di Portoscuso. La salma è stata messa a disposizione dei familiari.(l.on)