Con una nota stampa la società regionale per la messa in sicurezza mineraria e bonifica ambientale intense fare il punto della situazione riguardo il “presunto abbandono del territorio di Iglesias”: “Non è in atto alcun abbandono del territorio di nessuno dei presidi ove Igea opera”. La società, con attualmente 219 dipendenti, opera in diversi territori e precisamente 20 ad Assemini, 6 Cagliari, 126 a Campo Pisano, 9 a Carbosulcis (prestito), 23 a Furtei, 9 a Lula, 23 a Furtei, 2 a Monteponi e 24 a Olmedo, ha da sempre la sede situata a Iglesias, località Campo Pisano, dove sono ubicate la maggior parte delle lavorazioni e dove sono circa la metà dei dipendenti.

“È stato già stabilito, da ultimo con la definitiva stabilizzazione dei lavoratori di Olmedo e Assemini (ex miniera di Silius) intervenute negli ultimi mesi del 2023, il principio di mantenere i lavoratori i più vicini possibile alle loro famiglie.

Oltretutto, Iglesias e Igea rappresentano storicamente l’identificazione con la storia mineraria e la tradizione di un popolo.

Semmai Igea, proprio in virtù delle proprie competenze e della rinnovata vocazione ambientale (messa in sicurezza e bonifica dei territori) ha ampliato geograficamente la propria sfera di attività, sempre

mantenendo, come detto, i lavoratori vicini alle loro famiglie e compatibilmente, ovviamente, con i lavori da svolgere nei vari cantieri.

Oggi Igea è impegnata nella progettazione delle bonifiche di Montevecchio (Arbus e Guspini) e Masua (Iglesias), nella esecuzione delle sicurezze minerarie nel Sulcis in oltre 50 concessioni minerarie, nella bonifica del sito di Olmedo, nella bonifica del sito di Furtei (ex miniera d’oro), nella progettazione per la bonifica del sito di Lula, ove assiste anche gli scienziati per lo sviluppo dei laboratori del progetto ET Telescope e nella progettazione per la bonifica del sito della Laveria di Assemini, per citare solo i principali luoghi di intervento.

Igea manterrà sempre la sua vocazione, la sua sede e il suo presidio a Iglesias e continuerà a diramarsi in tutta la regione, dove il socio RAS intende affidargli missioni di messa in sicurezza e bonifica.

Le volutamente false notizie che circolano su un presunto abbandono di Igea a favore della città di Cagliari sono il frutto di fantasia e cercano riscontro in un malaugurato incidente che ha privato il sito produttivo, e la sede legale della società, di energia elettrica per un periodo purtroppo prolungato.

L’ufficio di Cagliari esiste ormai da diversi anni e funzione come supporto logistico per il personale amministrativo e tecnico impegnato soprattutto nei rapporti con gli uffici regionali, gli organi di controllo e altre istanze presenti necessariamente nella capitale. Non funge da sede della società ed attualmente occupa solo sei dipendenti, rigorosamente abitanti nell’hinterland cagliaritano”.