Ierfop promuove tre nuovi corsi per i ragazzi 14-17 anni - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 26 MAG - Operatore informatico, del benessere e della ristorazione. Sono i nuovi tre corsi gratuiti di Istruzione e formazione professionale promossi da Ierfop, l'istituto professionale di ricerca e orientamento professionale, nelle sedi di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari. C'è tempo fino al 30 giugno per iscriversi.

I corsi, di durata triennale, sono rivolti ai ragazzi e ragazze residenti o domiciliati in Sardegna, di età compresa fra i 14 e i 17 anni, da compiere entro settembre 2023. Consentono di acquisire una qualifica professionale riconosciuta dalla Regione e contemporaneamente di assolvere l'obbligo formativo.

Nello specifico, nella sedi di Cagliari e Sassari si svolgerà il corso per operatore informatico, a Nuoro si terranno i corsi per operatori del benessere con servizi di trattamento estetico, mentre nella sede di Oristano sarà avviato il corso rivolto agli operatori della ristorazione, per l'allestimento della sala e la somministrazione di piatti e bevande.

Duemilanovecentosettata ore di formazione per ciascun percorso, suddivise tra formazione d'aula, alternanza simulata, attraverso l'attivazione di laboratori didattici nei quali viene simulato il lavoro in azienda, e alternanza rafforzata, mediante percorsi di apprendistato e formazione in azienda. Gli interessati potranno perfezionare l'iscrizione ai corsi accedendo al sistema https://my.sardegnalavoro.it/Login mediante lo Spid entro le ore 18 del 30 giugno 2023. (ANSA).



Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna