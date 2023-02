Ierfop ed Esercito per integrazione persone con disabilità - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 22 FEB - L'Esercito e lo Ierfop, Istituto europeo per la Ricerca, formazione e l'orientamento professionale insieme per dare la possibilità alle persone con disabilità di partecipare a stage con mansioni di centralinista telefonico.

La convenzione, firmata dall'ente formatore guidato da Roberto Pili e il Comando Militare Esercito "Sardegna", consentirà al personale con una disabilità fisica o sensoriale di poter svolgere il lavoro nella sede del Comando, a Cagliari.

L'accordo è stato firmato nella sala "A. Versari" del Palazzo "De la Vallèe" dal presidente dello Ierfop Roberto Pili e dal generale di Brigata Stefano Scanu, comandante del Comando Militare Esercito "Sardegna".

Al momento l'intesa riguarda il lavoro al centralino, ma si è aperta la strada per l'integrazione di altre figure professionali. "Siamo orgogliosi, come ente che da tempo presidia il confine dell'integrazione, di aver trovato nella Forza Armata, un asset dello Stato che condivide la visione di integrazione basata sulla formazione e sulla competenza professionale - ha sottolineato Pili - permettendo così alle persone disabili di arrivare a progetti di vita e speranze concrete, attraverso la capacità di competere nei loro ambienti.

Ierfop mette a disposizione la competenza sul fronte dell' integrazione attraverso la formazione, ovvero, la migliore prospettiva, perché consente a chi ha una disabilità di entrare nel mondo del lavoro con un suo progetto autonomo".

Il gen. Scanu ha messo in luce che "si tratta di un'iniziativa importante e profondamente sentita da tutto il personale civile e militare dell'Esercito. La Forza Armata è al servizio dei cittadini, soprattutto di quelli più fragili e con maggiori difficoltà". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna