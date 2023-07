Ierfop e Sant'Alessio insieme per inclusione ciechi e ipovedenti - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 03 LUG - Un polo di conoscenze per rispondere in modo organico alla molteplicità dei bisogni delle persone con disabilità visiva. È stato siglato a Roma un protocollo d'intesa tra Asp Sant'Alessio-Margherita di Savoia, storico centro di formazione nato nel 1868 e presieduto da Amedeo Piva, e Ierfop, l'istituto europeo di ricerca e formazione guidato da Roberto Pili.

Una collaborazione che punta a mettere in campo e unire le rispettive esperienze, competenze e strumenti, per affinare e innovare sempre più gli interventi che puntano a una piena integrazione e inclusione sociale di persone cieche e ipovedenti. "Per abbattere sempre più le barriere fisiche e culturali e permettere di vivere il più possibile senza limitazioni e rinunce, è indispensabile - spiega Pili - curare l'ambito professionale e quello delle relazioni, senza trascurare la quotidianità, lo sport e il tempo libero".

"Asp Sant'Alessio - annuncia Piva - metterà a disposizione la propria secolare esperienza nella riabilitazione dei disabili visivi presso le sedi di Roma, Latina e Frosinone per realizzare attività volte all'autonomia e alla inclusione sociale".

Lo strumento principe rimane la formazione rivolta a persone disabili e operatori di settore e quanti si occupano nel privato della loro cura e assistenza. Ma dal confronto tra le due realtà saranno sviluppati non solo nuovi percorsi formativi ma iniziative 'extra aula', per consentire il benessere e lo sviluppo di competenze in vari ambiti. Dallo sport come arrampicata, barca a vela, equitazione, alla cucina con attività ai fornelli e nei laboratori di degustazione, o ancora al campo artistico e informatica, per fare solo alcuni esempi.

Le azioni da intraprendere nel Lazio, tutte condivise e con cadenza annuale, saranno individuate prioritariamente tra quelle inserite nel catalogo dell'offerta formativa finanziata dalla legge 379 del '93 rivolte alle persone disabili della vista e agli operatori. I corsi di formazione professionale e le azioni sul territorio saranno quindi tenuti da docenti Ierfop e Asp Sant'Alessio e individuati sulla base delle esigenze e risorse di queste realtà. (ANSA).



