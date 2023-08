Identità, comunità e tradizione: a Cabras tutto pronto per la Corsa degli Scalzi

Cabras

Ecco il calendario dei Festeggiamenti in onore di San Salvatore e le informazioni utili – Video

“Delle immagini che vanno oltre la sola Corsa, ma che raccontano a pieno cosa significhi vivere questo momento così identitario per la comunità di Cabras”. È così che il sindaco di Cabras Andrea Abis descrive il nuovo spot di presentazione dei Festeggiamenti in onore di San Salvatore e la tanto attesa Corsa degli Scalzi 2023, in programma da venerdì 25 agosto a lunedì 4 settembre con un ricco calendario di appuntamenti. Tra le immagini iconiche de is curridoris, del villaggio di pescatori e scene di festeggiamenti, a Cabras si entrerà nel vivo della tradizione.

L’evento, presentato oggi durante una conferenza stampa, rientra tra i Grandi Eventi Identitari della Regione Sardegna ed è organizzato dal Comune di Cabras con il contributo finanziario dell’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna, del Comitato dei festeggiamenti di San Salvatore e la collaborazione dell’associazione “Is Curridoris”, dell’associazione “Santu Srabadoeddu” e dell’associazione “Enti Locali per lo Spettacolo”.

“Per il secondo anno rinnoviamo la sinergia tra i vari soggetti interessati, il Comitato organizzatore dei festeggiamenti e le due associazioni culturali, con l’obiettivo di garantire l’ottima riuscita dell’evento. Siamo consapevoli del livello di importanza di una manifestazione alla quale è stato assegnato il titolo di uno dei grandi eventi identitari di un’intera regione e che per Cabras rappresenta uno dei momenti più profondi della propria identità comunitaria ha affermato il sindaco di Cabras Andrea Abis.

“Spendiamo molte energie per rendere primario il concetto di controllo ordinato dell’evento, gestendo il piano generale della sicurezza della Corsa, della logistica di tutti gli spettacoli e gli eventi collaterali, rinnovando la copertura assicurativa per tutti i partecipanti regolarmente iscritti alla Corsa, così da garantire le più elevate condizioni di serenità per i corridori e per il pubblico. I tre piani di sicurezza potranno assicurare un corretto svolgimento della manifestazione. Per in grande evento finale di domenica è prevista una grande area parcheggi da 500 posti in viale Repubblica”, ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici Enrico Giordano. “L’apparato comunale ha seguito in maniera particolare le questioni prettamente legate alla fase tecnico-organizzativa ma ha avuto un ruolo decisivo anche sul versante della comunicazione”.

“La Festa di San Salvatore – Corsa degli Scalzi è una manifestazione ormai nota in tutta la Regione, l’intento è elevarne il livello sotto il profilo della qualità, il che comporta un importante sforzo sui vari fronti organizzativi, dove l’Ente si pone come punto di riferimento per gli altri soggetti che compartecipano alla preparazione dell’evento. Lo scorso anno abbiamo avuto risultati eccellenti dalla divulgazione strategica avviata sui social media, che ha permesso di raggiungere milioni di visualizzazioni. Quest’anno non vogliamo essere da meno. San Salvatore è stato inserito tra i Grandi Eventi Identitari finanziati dalla legge 7, e il supporto dell’Assessorato regionale al Turismo ci spinge a intervenire massivamente sulla comunicazione, permettendoci di sfruttare al meglio i canali tradizionali come la stampa, la radio e la tv ma anche la rete, dove ripeteremo lo streaming in diretta dell’evento” ha dichiarato l’assessore Trincas. “La Festa di San Salvatore a Cabras è un appuntamento annuale imperdibile per tutti coloro che vogliono immergersi nella storia, nella tradizione e nella cultura della Sardegna, un intreccio affascinante di devozione religiosa, orgoglio culturale e partecipazione, culminante nella celebre Corsa degli Scalzi. Il dovere di divulgare la tradizione della processione in onore del Santo è affidato all’associazione de Is Curridoris”.

“L’associazione Is Curridoris nasce circa trent’anni fa e dal primo momento ha avuto il compito di valorizzare e diffondere gli aspetti legati alla fede, sensibilizzando i partecipanti, specie i più giovani, a una partecipazione convinta e consapevole. Perseveriamo in questo lavoro con entusiasmo, alleggeriti da un’organizzazione precisa che ci lascia liberi di occuparci di eventi collaterali capaci di onorare la storia della devozione a San Salvatore, come la mostra fotografica itinerante che quest’anno sarà presente anche al villaggio” ha affermato Mauro Mura, segretario dell’associazione Is Curridoris, portando i saluti del presidente Alessio Camedda.

Venerdì 25 agosto, le donne di Cabras, scalze e vestite con l’abito tradizionale, porteranno in processione al villaggio la piccola statua di Santu Srabadoeddu, dando inizio al novenario. Da quel momento, il villaggio si anima, e i proprietari delle casette vi si trasferiscono fino alla fine della testa, quando poi rimarrà quasi disabitato fino all’anno successivo. “Il ruolo della donna all’interno di questa manifestazione è come quello di una madre, che da Inizio, genera i festeggiamenti e ha poi il compito di portarli a conclusione nell’ultimo giorno. Siamo onorate di prendere parte a una così longeva tradizione di fede e da anni lavoriamo per assicurare un’attenta organizzazione anche per la processione femminile, un rito di preghiera che Portiamo a compimento con devozione”, ha affermato la presidente dell’associazione “Santu Srabadoeddu” Maria Francesca Spanu.

Oltre alla Corsa, il programma della festa di San Salvatore comprende una varietà di eventi religiosi. che si intersecano in un perfetto connubio con quelli civili, per dare vita a un festeggiamento completo e coinvolgente. Lo ha specificato il Presidente del Comitato organizzatore Luca Sechi: “La festa di San Salvatore a Cabras rappresenta una delle manifestazioni che hanno la fortuna di aver mantenuto intatta per secoli la sua riproposizione, benché si sia verificata una sostanziale crescita nel numero dei partecipanti e degli spettatori, segno dell’apprezzamento nei confronti di una delle feste più importanti per Cabras. Il Comitato ha lavorato con grande impegno per stilare un calendario che potesse rispondere alla richiesta e ai gusti di un pubblico vario, che da decenni si aspetta un mix tra spettacoli della tradizione e concerti del panorama musicale più attuale, come desiderano i più giovani”.

Il programma festeggiamenti religiosi.

25 agosto

Chiesa di Santa Maria Assunta, Cabras – ore 6.30: Benedizione e partenza della Processione di “Santu Srabadoeddu” accompagnato dalle donne in abito tradizionale di Cabras al Santuario di

San Salvatore: Ore 9.00 Arrivo al Santuario di San Salvatore e Santa Messa

Ore 17.00 Rosario

Ore 17.30 Santa Messa

Ore 18.00 Via Crucis e Novena

31 agosto

Ore 10.30 Santa Messa a San Salvatore di Sinis

Ore 17.00 Rosario

Ore 17.30 Santa Messa

Ore 18.00 via Crucis

Ore 18.30 Processione Eucaristica al Monte e al rientro Novena

2 settembre

Ore 6.00 Santa Messa presso Chiesa di Santa Maria Assunta, Cabras:

Ore 6.45 Partenza del Simulacro del SS Salvatore

Ore 7.00 Corsa degli Scalzi – partenza de “Is Curridoris” che accompagnano il simulacro di San Salvatore di corsa da Via Tharros

Ore 9.00 Arrivo a San Salvatore e Messa

Ore 17.00 Rosario

Ore 17.30 Santa Messa

Ore 18.00 Via Crucis e Novena

3 settembre – San Salvatore di Sinis

Ore 10.30 – Processione e Santa Messa solenne

Ore 17.00 Rosario

Ore 17.30 Santa Messa

Ore 18.00 Corsa degli Scalzi – rientro del simulacro di San Salvatore accompagnato da “Is Curridoris” da San Salvatore alla Chiesa di Santa Maria Assunta a Cabras

Ore 19.30 Chiesa di Santa Maria Assunta, Cabras: Santa Messa e accoglienza del SS Salvatore

4 settembre

Ore 6.30 Messa a San Salvatore e partenza delle donne con la statuetta del SS Salvatore – San Salvatore di Sinis

Ore 9.00 arrivo a Cabras e benedizione

Il programma festeggiamenti civili.

San Salvatore di Sinis

25 agosto: ore 21.30 Musica e balli con Armonia de ballos

26 agosto: ore 21.30 Spettacolo con Lapola Circus

30 agosto: ore 19.30 Sagra degli espositori locali. A seguire musica e balli sardi con GiannAntonio e Adamo Fadda

31 agosto: ore 21.30 Musica e balli con Ballade Ballade Bois

2 settembre: ore 19.30 Sagra del Muggine

ore 21.30 Concerto: NeonElio con Elio, gli Istentales e i Tenores di Neoneli

Cabras – Piazza Stagno

3 settembre: ore 22.00 – Serata in musica con: I love Formentera, Ludwig, Dj Damianito, Alessandro Bomba

Il servizio navetta. Anche quest’anno è stato attivato il servizio navetta tra Cabras, Solanas e il villaggio di San Salvatore per il periodo che va dal 25 agosto al 4 settembre 2023, in occasione delle festività dedicate a San Salvatore. Il servizio è indirizzato in particolar modo agli anziani, che quotidianamente si spostano per seguire il Novenario e per le donne e i corridori in occasione della processione di Santu Srabadoeddu e della Corsa degli Scalzi.

Per il Novenario, che prevede il Rosario alle ore 17 e la Messa alle 17.30, il servizio di bus navetta sarà continuativo a partire da venerdì 25 agosto fino al 2 settembre, secondo i seguenti orari e punti di fermata.

Partenza da Cabras e Solanas, dalle ore 16.15 alle ore 16.45:

1. Cabras: via Trieste – Scuole medie

2. Solanas: piazza Monumento

3. Cabras: fine via Garibaldi – Rotonda deposito acqua

4. Cabras: Chiesa Santa Maria

5. Cabras: via Tharros – Museo Civico

Rientro da San Salvatore, con partenza tra le ore 19.45 e le 20.00 dal villaggio.

1. Cabras: via Tharros – Museo civico

2. Cabras: Chiesa Santa Maria

3. Cabras: fine via Garibaldi – Rotonda deposito acqua

4. Solanas: piazza Monumento

5. Cabras: via Trieste – Scuole medie

Per i Corridori e per la comunità il servizio sarà presente nei seguenti giorni e orari.

Venerdì 25 agosto, in occasione della processione delle donne con il Santino da Cabras al villaggio di San Salvatore, il bus seguira il percorso previsto per il novenario.

• Andata: partenza alle ore 8.00 da Cabras, via Trieste – fermata Scuole Medie

• Rientro: partenza alle ore 11.00/11.30 da San Salvatore

Domenica 3 settembre

1. In occasione della processione per le vie del villaggio di San Salvatore e della Messa, Il bus seguirà il percorso previsto per il novenario.

• Andata: partenza alle ore 10.15 da Cabras, via Trieste – fermata Scuole Medie

• Rientro: partenza alle ore 13.00 da San Salvatore

2. In occasione della Messa al villaggio e della Corsa degli Scalzi, il bus seguira il percorso previsto per il novenario.

• Andata: partenza alle ore 16.00 da Cabras, via Trieste – fermata Scuole Medie

Lunedì 4 settembre, in occasione della processione delle donne con il Santino dal villaggio di San salvatore a Cabras, il bus seguirà il percorso previsto per il novenario.

• Andata: partenza alle ore 6.00 da Cabras, via Trieste – fermata Scuole Medie

• Rientro: partenza alle ore 7.00/7.15 da San Salvatore