"Quando abbiamo cominciato a immaginare questa undicesima edizione di Pazza Idea - spiega Mattea Lissia, direttrice artistica del Festival - non pensavamo ci saremmo ritrovati in una stagione di crisi politiche, catastrofi climatiche, nuove povertà e una guerra alle porte di casa con la minaccia di uso di armi atomiche. Il tema scelto, "Officina futuro", ci ha portato necessariamente a riflettere anche su quale vogliamo che sia l'impatto del nostro lavoro sul mondo che ci circonda. Poiché siamo convinti che la letteratura e l'arte siano sempre un passo avanti nel prefigurare il futuro, abbiamo compreso che fare un festival ancora più ricco di incontri, idee e scambi è il contributo migliore che possiamo dare".

Saranno accompagnati in questo percorso da Michela Atzeni, Vito Biolchini, Maddalena Brunetti, Simona Campus, Renato Chiocca, Francesco Civile, Raffaella De Santis, Valentino Mannias, Noemi Medas, Paola Saluzzi, Irene Soave, Alberto Urgu. E ancora dalle illustratrici de "Un filo nel vento" Lilliana Comes, Nicoletta Calvo, Berenice La Ruche, Giorgia Atzeni, Pia Valentinis, Maria Francesca Melis, Kiki Skipi, Alessandra Murgia, Sara Bachmann, Valentina Fadda, Annalisa Salis, Claudia Piras, Daniela Demurtas, Daniela Spoto, Daniela Cella, Viola Vistosu Villani, Silvia Maxia, Alessandra Pulixi, Barbara Pala, Sebastiana Mesina, Simone Loi. Con la partecipazione straordinaria di Fabio Magnasciutti.

