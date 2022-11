IdealMarket: una nuova veste, con le qualità di sempre

Oristano Mercoledì prossimo 30 novembre grande inaugurazione aperta al pubblico Il 30 novembre 2022 l’IdealMarket di Oristano, in viale Diaz, festeggia il rinnovo dei suoi locali, con un evento aperto al pubblico: da anni, punto di riferimento per i cittadini di Oristano e non solo, mantiene le stesse qualità di sempre, ma con uno sguardo rivolto verso il futuro. IdealMarket nasce nel 1969 da un’idea imprenditoriale dei suoi soci fondatori e nel corso degli anni, pur avendo indossato insegne diverse, è sempre stato sinonimo di affidabilità, freschezza e cortesia. Attualmente chi entra nel punto vendita ritrova al piano terra un rinnovato supermercato con una vasta scelta di prodotti alimentari e non, mentre al primo piano il grande marchio OVS gli permette di vestire con stile e convenienza l’intera famiglia.

I colori del nuovo reparto ortofrutta

La grande attenzione al territorio e il rispetto dei valori della comunità sono da sempre motivo di grande orgoglio. Il rinnovo dei locali è stato pensato per migliorare l’esperienza del cliente e il benessere di tutto il personale. Un rinnovamento totale, dentro e fuori: nuovi colori, nuovi arredamenti, un nuovo modo di vivere la spesa e uno stile moderno che sta al passo con i tempi, senza rinunciare al passato che ne ha fondato l’esistenza. Per la nuova struttura sono stati utilizzati esclusivamente materiali ecosostenibili e volti all’efficientamento energetico. Tutto ciò rappresenta il forte rispetto che l’azienda ha sempre nutrito nei confronti dell’ambiente. Dal 1969 a oggi il punto vendita di viale Diaz ha costituito una parte importante della storia della città. Ha garantito l’apertura quotidiana del supermercato contemporaneamente ai lavori in corso, mettendo sempre al primo posto le esigenze dei clienti e senza far mai mancare loro qualità e sorrisi.

Il nuovo angolo dedicato alla panetteria

Tutto il personale di Eurospar e OVS ringrazia chiunque abbia contribuito a scrivere le pagine di questa storia con dedizione e passione. Un ringraziamento speciale va ai clienti che nonostante i disagi dovuti ai lavori hanno sempre scelto IdealMarket.

I profumi e la freschezza della migliore selezione di salumi e formaggi

Fonte: Link Oristano