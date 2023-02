I vini del domani in vetrina al Porto Cervo Wine & Food Festival - Sardegna

I cambiamenti climatici, l'evoluzione enogastronomica e vino e cibo del futuro, l'e-commerce e le nuove tecnologie a sostegno della vendita.

Sono i temi, di stretta attualità al centro del Porto Cervo Wine & Food Festival - Pcwff. Dall'11 al 14 maggio la 12/a edizione della rassegna ospitata al Cervo Conference Center, dà il via alla stagione di eventi in Costa Smeralda. Organizzato da Marriott International, che gestisce per conto di Smeralda Holding gli iconici alberghi Cala di Volpe, Romazzino, Pitrizza, Cervo e Pevero Golf Club, ritorna dopo i tre anni di stop imposti dalla pandemia.

Quattro giornate tra incontri con i buyers nazionali ed internazionali, talk-show con esperti e giornalisti di settore, degustazioni e i "Fuori-Fiera", con un contorno di musica, arte, natura, in un contesto di grande bellezza. Occasione per valorizzare il territorio, far conoscere prodotti di piccole e grandi realtà ad un pubblico selezionato di operatori, giornalisti, buyer internazionali e agli ospiti della Costa Smeralda. Quattro giornate per creare momenti di incontro tra le realtà enogastronomiche locali, nazionali ed internazionali. Con uno sguardo rivolto alle tendenze future e le recenti scoperte scientifiche nel mondo enologico, con attenzione alla tradizione enologica della Sardegna, con il suo patrimonio di biodiversità e saperi.

In uno dei ristoranti del Villaggio di Porto Cervo sarà allestito per tutta la stagione, novità di questa edizione, il Pcwff Wall, spazio espositivo dedicato ai partner del Porto Cervo Wine & Food Festival. Le cantine potranno presentare "Il vino del domani", il lancio di una nuova linea o la presentazione di un progetto innovativo. Il format è aperto anche al pubblico l'11,12 e il 13. In programma anche il premio Pcwff assegnato ai vini nelle categorie regionali, nazionali e internazionali attraverso il Sigillo Pcwff da applicare sulle bottiglie. I vini premiati entreranno a far parte del Taste of Sardinia: l'iniziativa tramite cui Marriott Costa Smeralda presenta le eccellenze italiane nel mondo.



Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna