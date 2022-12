“Il personale del comando di Oristano”, conclude Giuseppe Mellai, “ha partecipato attivamente alla recente campagna estiva antincendi per quasi tre mesi impegnandosi in servizi straordinari antincendio a tutela della pubblica incolumità e delle risorse ambientali di tutta la provincia”.

“Mancano ancora 6 unità tra gli autisti dei mezzi pesanti”, spiega ancora il segretario provinciale del sindacato Conapo, Giuseppe Mellai, “ai quali vanno aggiunte le unità di personale non più idoneo al servizio operativo presenti sempre in maggior numero nei comandi dei vigili del fuoco. Il futuro centro di formazione territoriale di Oristano renderà disponibili inizialmente 6 unità di personale per soddisfare le esigenze del servizio formativo baricentro a livello regionale”.

Giuseppe Mellai

Fonte: Link Oristano

