Terralba

Attivata con la collaborazione del Comune e della Regione. Ieri la cerimonia di inaugurazione

Il comando dei vigili del fuoco di Oristano potenzia la presenza del corpo nel territorio: da ieri è operativa la base stagionale a Terralba, dove già lo scorso anno in via sperimentale era stato attivato un presidio temporaneo.

La presentazione nel corso di una breve cerimonia svoltasi nei locali della scuola media Erminio Marcias, in via Sardegna, dove la base è ospitata, grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale. Presenti col sindaco Sandro Pili, il comandate provinciale dei vigili del fuoco Roberto Bonfiglio, il prefetto di Oristano Fabrizio Stelo ed il consigliere regionale Emanuele Cera.

Il sindaco Sandro Pili ha espresso soddisfazione e gratitudine per l’attivazione della base stagionale nel periodo estivo, indispensabile a garantire il controllo e la salvaguardia del territorio e la tutela delle persone: “Il presidio, continua e sarà importante e fondamentale ai fini della prevenzione”, ha detto il sindaco Pili, “e per un più pronto intervento nei casi di emergenza ed ove necessario nel nostro territorio nell’intento di consolidare e possibilmente stabilizzare la presenza della base a Terralba, l’amministrazione comunale valuterà ogni possibile soluzione per reperire locali maggiormente dedicati e adeguati allo scopo”.

Come ha ricordato l’ingegner Roberto Bonfiglio, l’apertura della base stagionale è stata disposta con l’apposita convenzione sottoscritta con la Regione nell’ambito della campagna antincendio: “Il dispositivo di soccorso del nostro comando di Oristano”, ha detto il comandante Bonfiglio, “è stato organizzato, grazie anche all’operosità, all’impegno ed allo spirito di servizio del personale che mi onoro di dirigere, prevedendo sia il potenziamento delle sedi istituzionali permanenti che l’effettuazione dei servizi connessi alla lotta agli incendi boschivi, in relazione alle attività previste dalla convezione e del Piano operativo della Regione, tenendo conto naturalmente delle indicazioni in essere relative alle modalità di espletamento delle attività operative, con particolare riferimento ai problemi legati all’emergenza Covid-19”.

Dopo i saluti del prefetto Fabrizio Stelo e del consigliere regionale Emanuele Cera, il parroco di San Ciriaco don Massimiliano ha benedetto i mezzi che verranno utilizzati nella base di Terralba.

Come funzionerà la base. La base stagionale sarà operativa per 60 giorni, con 5 unità di vigili del fuoco, compreso un qualificato ed un autista.

Questi i territori di competenza, per il primo intervento: Terralba, marina di Marceddì, Marrubiu, Arborea, marina di Arborea, Mogoro, esclusivamente in località “Morimenta”, Uras compreso tratto della Statale 442, direzione Morgongiori, San Nicolò d’Arcidano.