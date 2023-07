I tifosi del Cagliari accolgono Jankto, 'sei uno di noi' - Notizie

DI STEFANO AMBU

Decine di tifosi all'aeroporto di Cagliari ad aspettarlo. Prima glielo hanno detto, poi hanno anche cantato: "Sei uno di noi". È l'accoglienza della Sardegna a Jacub Jankto, il secondo acquisto estivo del club rossoblù che si sta rinforzando in vista della Serie A. Il centrocampista ex Udinese e Sampdoria è stato subito colorato di rossoblù con l'immancabile sciarpa offerta dai sostenitori. Jankto ha alzato le braccia, ha parlato con la supertifosa con i capelli rossoblù Milena Masala.

Poi ha posato per selfie e si è trattenuto nel settore arrivi per strette di mano e autografi: "Sì, ho lavorato per due anni con Ranieri. Felice di essere qui: sono pronto ad aiutare la squadra a prendersi tante soddisfazioni", queste le sue prime dichiarazioni, quasi rubate perché al suo arrivo in città, Jankto non era ancora ufficialmente un giocatore del Cagliari (si attende ancora l'annuncio della società, ndr). Un clima tranquillo nonostante il tam tam dei giorni scorsi. Il calciatore ceco, infatti, è finito al centro della polemica nata intorno al suo coming out dell'inverno scorso, dopo le parole del ministro per lo Sport e per i giovani, Andrea Abodi, che rispondendo sull'argomento aveva detto di 'rispettare le scelte individuali, seppur "non amando le ostentazioni".

Parole che hanno suscitato una polemica politica. E poi chiarite dallo stesso ministro. Anche con il club, come ha spiegato il direttore sportivo, Nereo Bonato. "Il Cagliari è una società inclusiva e lo ha dimostrato con tanti progetti concreti nel corso degli anni, il rispetto è quello che ci guida ad ogni livello e c'è poco da aggiungere". E sui social sono stati tanti i tifosi rossoblù a solidarizzare con Jankto. "Rispettiamo le sue scelte personali, ognuno è libero di amare chi vuole - scrive Riccardo, abbonato in Curva Sud - non c'era bisogno di alzare tutto questo polverone, lui deve pensare solo a giocare bene e a concentrarsi sul Cagliari. Forza Jacub"

