I Thör’s sønner vincono il Cover Band Contest di Cabras

Cabras

Al secondo posto i “Fun Cake”, mentre al terzo i “Vasco Acoustic Antology”

Un esordio condito da un grande successo: con i loro medley di classici del rock, i Thör’s sønner si sono aggiudicati la vittoria nella finalissima del Cover Band Contest di Cabras, proposta ieri sera.

A sfidarli nel contest dedicato ai più giovani (diretto da Andrea Cutri), altri due gruppi: i “Fun Cake”, al secondo posto, e i “Vasco Acoustic Antology”, arrivati terzi con il loro tributo a Vasco Rossi.

Sono tutti giovanissimi i membri della band oristanese Thör’s sønner: ne fanno parte i tredicenni Andrea Urru dalla scuola media n° 1 al microfono, Matteo Floris alla chitarra e Marzio Ricci alla batteria, entrambi studenti del corso musicale della secondaria di primo grado Alagon; e il quindicenne Massimo Rocchi, chitarrista e studente del Liceo Classico.

La band è nata da pochi mesi, ma ha un repertorio di tutto rispetto. Tra le proposte “I want it all” e “Hammer to fall” dei Queen, “Smoke on the water dei Deep Purple”, “Rock ‘n roll all night dei Kiss” e tanto altro direttamente dal mondo del rock.

Venerdì, 4 agosto 2023