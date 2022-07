I tassisti di Cagliari si fermano, protesta all’aeroporto: “No a Uber e alle liberalizzazioni selvagge”

I tassisti di Cagliari organizzano un sit in all’aeroporto di Elmas, e il loro intento è quello di paralizzare tutto il servizio di trasporto, anche in città. Il motivo? A Roma c’è l’ennesimo incontro tra i loro sindacati e il Governo, il tema unico è quello del decreto liberalizzazioni. E i tassisti promettono battaglia: “Diciamo no alle liberalizzazioni selvagge e ad Uber, abbiamo chiesto più volte che tolgano la norma che ci equipara a tutte le altre realtà di trasporto”, spiega Massimo Orrù, vicepresidente della 4 Mori: “Per tutta la mattina non faremo corse, vogliamo creare disagi perché tutti devono sapere che, se il Governo non cambierà le regole, per noi sarà la fine”.

Scenario confermato anche dal presidente della cooperativa, Mario Congera: “Sino all’ora di pranzo saremo in sit in all’aeroporto, ma contiamo che anche i nostri colleghi che restano in città partecipino alla protesta. La settimana prossima faremo due giorni di manifestazione in via Roma, davanti al Consiglio regionale”.