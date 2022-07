I tassisti di Cagliari non mollano: “No alle liberalizzazioni, protesteremo due giorni in via Roma”

I tassisti di Cagliari non mollano e rilanciano: “La settimana prossima due giorni di protesta in via Roma contro il decreto sulle liberalizzazioni delle licenze”. La loro paura è che, con realtà come Uber e l’arrivo di privati, il numero di clienti possa calare vertiginosamente. In mattinata 4 ore di protesta fuori dall’aeroporto di Elmas e in città, corse annullate e tanti utenti costretto e ripiegare su bus o passaggi di amici. “Non molliamo, stiamo lottando per il nostro futuro”, spiega Massimo Orrù, vicepresidente della cooperativa taxi Quattro Mori. “Il Governo deve stralciare l’articolo, del decreto sulle liberalizzazioni, che spiana la strada ad altre realtà. In Sardegna centinaia di famiglie rischiano di fare la fame”. “Martedì e mercoledì prossimo manifesteremo nuovamente sotto il palazzo del Consiglio regionale. Stiamo lottando insieme a tutti i nostri colleghi delle altre regioni, non ci arrenderemo”. https://youtu.be/u5P4rupch_I