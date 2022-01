“Come Amministrazione comunale siamo contenti del lavoro fatto”, ha commentato il sindaco di Palmas Arborea, Emanuele Cadoni. “Ci sentiamo un po’ più sicuri nel vedere che se c’è un posto dove il Covid-19 non si propaga in maniera incontrollata è la scuola. Di questo bisogna rendere il giusto merito alle istituzioni scolastiche e alla loro organizzazione, dalla dirigenza sino all’ultimo dei collaboratori”.

Sempre su base volontaria, sono stati eseguiti tamponi antigenici su un gruppo di docenti, collaboratori scolastici e alcuni cittadini: altri 30 tamponi in tutto, e anche in questo caso è stato scoperto soltanto un positivo.

Il sindaco Emanuele Cadoni

Fonte: Link Oristano

