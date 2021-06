I sindacati chiedono la mobilitazione sulla sanità: “Sinora presi in giro”

Sotto accusa il commissario Temussi che ha disertato l’incontro con la mediazione del prefetto di Oristano

Si sentono “presi in giro per l’ennesima volta” dal commissario dell’ATS Massimo Temussi, che ha disertato anche l’incontro fissato in videoconferenza per oggi dal prefetto Fabrizio Stelo, i sindacati della sanità. In un duro documento annunciano battaglia e accusano: “Temussi non vuole dare risposte, o molto più probabilmente non ne ha, perchè ha deciso di continuare a smantellare la nostra sanità”.

Ecco di seguito la nota dei sindacati del personale della Assl di Oristano.

—–

Anche oggi siamo stati presi in giro per l’ennesima volta dal Dott. Temussi e di conseguenza dall’ATS che lui rappresenta nonché dalla classe politica che lo ha espresso.

Per l’ennesima volta il commissario Massimo Temussi nonostante impegni preventivamente assunti si sottrae a un confronto con le Organizzazioni Sindacali, non presentandosi a un appuntamento preventivamente concordato e il cui garante è stato il Prefetto della Repubblica il Dott. Fabrizio Stelo.

Da ricordare che l’impegno a una nuova riunione in videoconferenza era stato inoltre sottoscritto dall’Assessore Nieddu che aveva garantito un nuovo confronto, dopo quello disertato dal commissario Temussi un mese fa.

Invece niente di tutto questo, solo un assordante silenzio da parte di chi non ha argomenti e di chi non ha nessuna intenzione di ragionare su cosa stia succedendo nella sanità oristanese, da parte di chi non vuole dare risposte, o molto più probabilmente non ne ha, perchè ha deciso di continuare a smantellare la nostra sanità e probabilmente si adopera essenzialmente per questo obiettivo.

Ora ci aspettiamo una presa di posizione da parte delle forze politiche oristanesi, e non solo, nei confronti di questo atteggiamento irriguardoso verso il rappresentante dello Stato le scriventi OOSS ma soprattutto nei confronti dei cittadini oristanesi, ormai abbandonati da questa amministrazione.

Ci aspettavamo tante risposte ai vari problemi che affliggono la nostra ASSL in materia di risorse, sia del personale sanitario che economiche e invece siamo ancora una volta rimasti soli tra noi e con il Prefetto che ci ha ascoltato per l’ennesima volta e che, pur essendo arrivato da poco aOristano, ha raccolto le nostre istanze e si è impegnato tantissimo in questa vertenza.

Il tempo è ampiamente scaduto. E’ ora di prendere decisioni e iniziative ben più importanti chiamando a raccolta tutte le forze sociali e politiche che abbiano ancora voglia di impegnarsi in questa vertenza e vogliano stare dalla parte anzitutto dei cittadini.

Le OOSS dei lavoratori della sanità dopo questo ennesimo sgarbo non rinunciano certo a proseguire la battaglia, semmai sono ancora più decisi a sostenerla, a difesa della sanità oristanese.

CIMO Dott. Giampiero Sulis

ANAAO-ASSOMED Dott. Luigi Curreli

AROOI Dott. Giuseppe Obinu

CGIL FPL Cristina Pompianu

UIL FPL Michele Zucca

CISL FPL Marco Efisio Pisano

Martedì, 8 giugno 2021

