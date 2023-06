I servizi vitali sospesi per cinque mesi, nel medioevo della sanità sarda

Oristano

Niente radioterapia oncologica al “Businco” di Cagliari, attacco del Comitato di Oristano

Il Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano interviene in modo duro sul caso dell’Oncologico di Cagliari. Ecco il documento.

—-

Al Businco di Cagliari si fermano per 5 mesi le cure di radioterapia oncologica per rinnovo tecnologico.

Cinque mesi non sono poi così lunghi se si deve programmare una vacanza o fare una visita di routine, ma 5 mesi senza poter fare la radioterapia significa rischiare la vita.

La semplicità, la superficialità con cui questi provvedimenti vengono attuati fa rabbrividire. Nessuna attenzione, nessuna umanità e, soprattutto, nessuna organizzazione! Nonostante la legge Fornero abbia prolungato i tempi di pensionamento non sono stati ugualmente programmate le sostituzioni del personale sanitario.

Non si riesce a programmare e attuare, senza disagi, un riammodernamento, non si riesce a trattenere i giovani medici che fuggono e che, panacea della situazione, si vorrebbe sostituire con personale straniero sottopagato.

Perché – diciamolo chiaramente – stiamo vivendo un nuovo Medioevo. I signori feudatari/ dirigenti super pagati e super arroganti si permettono di decidere sulla vita degli altri, dando soluzioni a dir poco impossibili.

Come si fa a chiedere ai malati oncologici di recarsi a Olbia, Sassari o ancor peggio Milano? In un’isola in cui l’unica strada che mette in comunicazione il nord con il sud è dissestata ed eternamente in rifacimento; in un’isola in cui c’è solo una linea ferroviaria, tipo Far West, che fra l’altro non tocca tutti i maggiori centri; in un’isola in cui spostarsi per raggiungere il continente è a dir poco difficile e avventuroso?

Ma certo lor signori decisori non avranno i problemi del popolo che, anche se non sta bene e non può curarsi, sempre popolo è!

Troppe mancanze, troppa negligenza o incapacità, ma ancor peggio si può forse pensare a un piano ben organizzato di convogliamento verso il privato (con il messaggio recondito ”per fortuna che c’è”), di interessi, di distruzione di quel sistema sanitario che rappresentava un “servizio” per tutti.

Comitato per il diritto alla salute

della Provincia di Oristano

Mercoledì, 7 giugno 2023