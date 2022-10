Oristano

Nessuna decisione sulle attività alternative. Steri (Legacoop Sardegna): “La preoccupazione cresce”

Novembre si avvicina e i ricciai attendono ancora la definizione delle attività alternative che dovrebbero consentire loro di ottenere gli indennizzi previsti per il fermo pesca triennale. In Sardegna i sub autorizzati sono 189, di cui una sessantina nell’Oristanese.

“Quando è stata bloccata la pesca dei ricci”, dice il responsabile del settore pesca di Legacoop Sardegna, Mauro Steri, “contestualmente è stato stabilito che gli operatori sarebbero stati impiegati in attività diverse, tra cui anche il monitoraggio scientifico. La Regione ha dato mandato all’Agris Sardegna di pubblicare un avviso di interesse, ma al momento non c’è ancora”.

Solitamente la pesca del riccio in Sardegna parte a metà novembre e si chiude cinque mesi più tardi. Un anno fa, di questi tempi, era arrivato il fermo triennale. In seguito la pesca era stata riaperta, fino ad aprile, proprio perché non erano stati ancora stabiliti gli indennizzi, e lo stop triennale era quindi slittato.

Lo scorso agosto il Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca e l’acquacoltura – strumento dell’Assessorato dell’Agricoltura guidato da Gabriella Murgia – ha approvato le tanto attese direttive per la pubblicazione dell’avviso di interesse da parte di Agris. Da quel momento sono passati già due mesi e i ricciani attendono ancora.

“Dubito si riuscirà a far partire i progetti alternativi alla pesca del riccio entro la data del 15 novembre”, prosegue Steri. “Per questa ragione tra gli operatori la preoccupazione è crescente. Contiamo che venga pubblicata al più presto la manifestazione di interesse, così da consentire ai pescatori che hanno i requisiti di partecipare alle attività. Le risorse ci sono e sono già state impegnate. A breve incontreremo gli operatori e vedremo qual è il loro orientamento”.

È chiara la posizione dell’Unione dei pescatori subacquei professionisti di Oristano: “Non vogliamo che venga riaperta la pesca”, dice il presidente David Bichi, “e se altre associazioni la pensano diversamente noi non siamo d’accordo. Vogliamo però sapere subito quale sarà il nostro destino. Siamo in attesa che la Regione definisca le attività alternative. Chiediamo che gli indennizzi vengano erogati nell’immediato, non possiamo certo aspettare fino al termine della stagione”.

Sabato, 8 ottobre 2022

