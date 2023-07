I reportage di Inge Morath in 150 scatti da Venezia a New York - Sardegna

Un lama che si affaccia dal finestrino di un'auto in mezzo al traffico di New York. C'è anche una delle foto più famose al mondo, testimonianza della frenesia e in qualche modo della follia della Grande Mela, tra le opere esposte al Palazzo di Città di Cagliari per la retrospettiva italiana di Inge Morath, la prima fotografa a entrare a far parte della celebre agenzia Magnum.

L'occasione è il centenario della nascita dell'artista nata a Graz nel 1923 e scomparsa 21 anni fa. Attraverso oltre 150 immagini e documenti originali, l'esposizione, curata da Brigitte Blüml-Kaindl e Kurt Kaindl, ripercorre il cammino umano e professionale di Inge Morath, dagli esordi al fianco di Ernst Haas ed Henri Cartier-Bresson nell'agenzia Magnum Photos fino alla collaborazione con prestigiose riviste quali Picture Post, Life, Paris Match, Saturday Evening Post e Vogue. Sono gli scatti dei suoi principali reportage di viaggio tra Italia, Spagna, Iran, Russia, Cina.

La mostra è promossa dal Comune di Cagliari e dalla Fondazione di Sardegna e organizzata da Suazes in collaborazione con Fotohof e Magnum Photos. Il percorso espositivo presenta alcuni dei suoi reportage più famosi, come quello realizzato a Venezia nel 1955, con immagini colte in luoghi meno frequentati e nei quartieri popolari della città lagunare. L'itinerario prosegue in Spagna, paese che visitò spesso e di cui conosceva la lingua. Non poteva mancare una sezione dedicata a Parigi, uno dei suoi luoghi del cuore, dove incontrò i fondatori dell'agenzia Magnum: Henri Cartier-Bresson, David Seymour e Robert Capa.

Il viaggio nel lavoro di Inge Morath prosegue in Iran e si chiude idealmente a New York, dove nel 1957 realizza un reportage per conto della Magnum. La mostra dà inoltre ampio spazio al ritratto, un tema che l'ha accompagnata per tutta la sua carriera. Da un lato era attratta da personaggi celebri, quali Igor Stravinsky, Pablo Picasso, Audrey Hepburn, dall'altro dalle persone semplici incontrate durante i suoi reportage. Una sezione propone i ritratti 'mascherati' nati dalla collaborazione con il disegnatore Saul Steinberg.

"Le sale museali di Palazzo in Città - scrive il sindaco Paolo Truzzu nel catalogo che accompagna la mostra - offrono così ai nostri cittadini e ai turisti presenti un evento di caratura internazionale che trova profondo radicamento nella nostra storia". L'assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau traccia uno sguardo al femminile. "Tutta la sua produzione riflette la sua figura, viaggiatrice instancabile, poliglotta, donna dai multiformi interessi che non teme barriere culturali, linguistiche o geografiche. Inge Morath - sottolinea Picciua - è un fondamentale tassello di quella storia parallela della cultura declinata secondo le regole di una sensibilità femminile che produce nuovi codici espressivi e nuovi punti di vista".

Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna