I rami di un albero le entrano quasi dentro casa: "Foglie e uccelli morti nella mia abitazione di Quartu"

Gli addetti al verde pubblico? Al Quartello, rione di Quartu, in varie strade sono diventati fantasmi da anni. Via Monaco non fa eccezione, ed arriva proprio da una delle tipiche palazzine a tre piani una nuova denuncia. A farla, sia al Comune che a Casteddu Online, è una 40enne, Giulia C.: “Abito al primo piano e ho un terrazzo che affaccia direttamente sulla strada, su cui ci sono due alberi che non vengono potati da anni. Uno di questi raggiunge il terzo piano del palazzo, e i suoi rami entrano direttamente nel nostro terrazzo, causando sporcizia, soprattutto foglie ed escrementi di uccelli, pericolo rottura di rami soprattutto nei giorni di forte vento e soprattutto pericolo di intrusioni di persone che si possono arrampicare per entrare dentro casa”. La quarantenne spiega che ha segnalato più volte la situazione all’amministrazione comunale: “Solo promesse di intervento, però, mai nessun atto concreto. Ho anche iniziato a tagliare qualche ramo”.

Da qualche giorno, inoltre, bisogna fare i conti anche con le carcasse di animali: “Di uccelli, per la precisione, visto che ci sono vari nidi tra i rami dell’albero”.