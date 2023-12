I ragazzi dell'alberghiero di Arbus e Guspini protagonisti della prima festa del cioccolato

Autunno è anche sinonimo di sagre e manifestazioni dove il buon cibo e ricche bevande abbondano in ogni angolo dei centri promotori: a Guspini non saranno carne o seadas a primeggiare tra banchetti e stand e tanto meno carciofi o funghi, bensì il “délicieux chocolat”, ossia la raffinatezza che deriva dalle piante del cacao, sapientemente lavorate e trasformate nell’apoteosi per le papille gustative e che ha effetti benefici, se fondente, sull’apparato cardiovascolare, sul cuore, sulle arterie e sull’umore oltre ad avere proprietà afrodisiache, stimolanti e antiossidanti che riducono gli effetti dello stress. Insomma, mille e più motivi per amare le dolci prelibatezze che verranno elogiate e mostrate domenica presso la galleria Fanni. “Un delizioso evento per godere di una vasta selezione di prelibatezze al cioccolato: cioccolatini artigianali, torte, gelati, bevande al cioccolato, dimostrazioni culinarie, degustazioni guidate e attività interattive legate al cioccolato.

Un’occasione perfetta per imparare di più sulla sua produzione e condividere la passione per questo irresistibile gusto” ha comunicato il Comune. Alle 15 avverrà l’apertura stand, seguiranno interventi e dibattiti sul tema e la presentazione del programma della giornata da parte di Manolo Albano, delegato della Federazione Italiana Pasticceria Gelateria Cioccolateria, e apertura dei laboratori. Degustazioni per bambini e adulti garantite, collaboreranno all’evento anche i futuri chef dell’I.P.S.A.R. Istituto alberghiero Arbus, I.I.S. A.Volta Guspini e vari maestri e artigiani locali e nazionali.