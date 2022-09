Maracalagonis

Ben 172 i binomi in gara. Spazio anche alla finale Master Fise Sardegna e alle attività del Progetto Sport

Due successi per il centro equestre Il Giarino di Gonnoscodina nel fine settimana in cui Maracalagonis ha ospitato il Campionato regionale di dressage, la finale Master Fise Sardegna e le attività del Progetto sport “Fabio Mangilli”. Nel Trofeo Promesse Junior Cavalli il primo posto è andato a Silvia Simbula (Il Giarino) con Kocis. E Andrea Sanna (Il Giarino) su Bennardu ha battuto la concorrenza nel Trofeo Pulcini senza redini elastiche.

Il tifo e il campo di casa hanno spinto al titolo sardo di dressage Francesca Giulia Passerini, del circolo Is Alinos, che in sella a La Calcina ha proposto un’ottima seconda prova scavalcando la compagna di squadra Giorgia Argiolas, che su Margherita Quinta aveva vinto la prima prova su Ripresa F. A completare il podio, Federica Marcia, del Circolo i Pavoni, in sella a Sapiente, anglo-arabo di 11 anni.

È stata una due giorni intensa quella organizzata dal circolo ippico Is Alinos insieme alla Fise Sardegna, con ben 172 binomi in gara. Da sottolineare che Giorgia Argiolas, Noemi Antonelli, Giada Spiga e Sara Milia sono le giovani amazzoni della squadra che rappresenterà la Sardegna alla Coppa delle Regioni di dressage a San Giovanni in Marignano, dal 23 al 25 settembre.

Nel Campionato Emergenti Junior vittoria di Noemi Antonelli (CI Boscovivo) con Ideal de Alcame. Nel Campionato Emergenti Senior successo per Manuela Lai (Asd Brahma del Poetto) su Musico. Nel Campionato Esordienti Senior vittoria di Margherita Mayer (CI Is Alinos) con Non Plus Ultra 12. Nel Campionato Esordienti Junior si è imposta Sara Milia (CI Boscovivo) su Mr Mojoe.

Altra vittoria casalinga nel Trofeo Promesse Senior con Valeria Corsale in sella a Ricattu. Alessandro Marongiu (Asd Moretti III) su Alba de Sarcidano è stato premiato nel Trofeo Promesse Junior Pony.

