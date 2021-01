I quattro mori e persino Mesina tra le foto dell’assalto a Washington

C’è chi giura di averla vista sventolare ieri sera nelle immagini trasmesse dalla tv. E, in effetti, non c’è concerto o manifestazione in cui manchi tra la folla qualcuno che solleva e agita la bandiera dei quattro mori. Ma è chiaramente falsa, quella che appare in diverse foto diffuse oggi sul web e riferite all’assalto al Capitol Hill di Washington.

Non si sa quale buontempone abbia realizzato il fotomontaggio con il vessillo dei quattro mori al vento, sulla scalinata della sede del Congresso americano, ritratta in una di quelle immagini. Di certo però, la foto ha rimbalzato tutto il giorno nel web e da una chat all’altra. Tra lo sconcerto, la disapprovazione di molti e l’incredulità di quanti hanno subito capito che non si trattava che di una fake.

Perplesso anche Graziano Pinna, lo scienziato oristanese che da anni vive e lavora a Chicago: “Spero davvero che nessuno abbia infangato la bandiera della Sardegna, facendola sventolare ieri in mezzo ai disordini di Capitol Hill”.

Un altro burlone ha invece pensato bene di incollare e diffondere la foto di Graziano Mesina, sempre in mezzo alla folla di manifestanti.

A Oristano, invece, l’avvocato Jimmy Spiga, il “papà” di Torangius Natzione, ha piazzato l’omonimo vessillo.

Per fortuna non dobbiamo preoccuparci realmente: né Mesina e, sopratutto, nessuna bandiera con i colori della Sardegna sono stati realmente notati fra i sostenitori di Trump che ieri hanno dato vita al drammatico assalto in cui, va ricordato, hanno perso la vita quattro persone.

