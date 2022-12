Sono tre i quartesi dell’anno premiati dalla Pro Loco cittadina. Si tratta di Davide Paulis, 26 anni, campione del mondo con la nazionale di basket con sindrome di down, l’ex presidente dell’associazione turistica di Quartu Efisio Protto e un’assegnazione davvero speciale, postuma, per Stefania Mulana. Socia della Pro Loco, molto attiva nei gruppi folk, se n’era andata un mese fa, stroncata ad appena ventinove anni da un malore improvviso. Per c’è stata anche la consegna della targa come presidente onorario. I riconoscimenti sono stati consegnati, nell’ex convento dei Cappuccini di via Brigata Sassari, dal neo presidente dell’associazione Stefano Lai, insieme all’assessora comunale alle Attività produttive Rossana Perra e alla presidentessa del Consiglio comunale, Rita Murgioni.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail