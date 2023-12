I Progressisti mollano Soru e passano con la Todde in cambio del sostegno a Zedda sindaco di Cagliari

I Progressisti non vogliono correre rischi ma rischiano di perdere faccia e voti. Dopo qualche settimana sull’Aventino, pronti a dare battaglia all’alleanza Pd-5 Stelle e a chi ha deciso di candidare un’esponente grillina alla presidenza, sono ora pronti a tornare sui loro passi. Dopo tentennamenti e indecisioni, nella direzione di stasera con oltre 40 interventi e tantissime polemiche, prevale la linea di chi vuole tornare a casa, ovvero in quel che è rimasto del centrosinistra in Sardegna.Dunque i Progressisti passano da Soru e Todde. In cambio, la coalizione sosterrà la (ri)candidatura di Massimo Zedda. C’è però chi dice che la scelta non sarà premiata dagli elettori, soprattutto alle comunali, in quanto poco coerente.Intanto, il Pd continua ad avere le sue grane. Una quarantina di dirigenti mollano Todde e passano con Soru: il gruppo “Alternativa Sarda e Democratica”, formato da dirigenti e militanti del Pd, farà l’annuncio sabato prossimo.

Il gruppo, che aveva messo in discussione la scelta della maggioranza dem di appoggiare la candidatura di Alessandra Todde, intende comunicare le proprie decisioni sulle prossime elezioni regionali del 25 febbraio. Intervengono: Enrico Pusceddu, l’ex deputata Romina Mura, Maria Obinu, Isabella Murtas, Giovanni Secci, Laura Pirina, Cristian Nonnis. Saranno, inoltre, presenti tra gli altri: Roberto Martani, Massimiliano Podda, Luciana Mele, Caterina Deidda, Umberto Marcoli, Lidia Gioi, Anna Paola Marongiu, Luisa Pittau, Pierpaolo Porcu, Giuseppe Obinu, David Puggioni, Bani Micali, Matteo Fenu, Gabriele Sardu, Luca Madeddu, Mauro Bittu, Paola Onnis, Efisio Lisci.