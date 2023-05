I prodotti dell’agroalimentare proposti da Coldiretti Oristano conquistano i croceristi della Costa Diadema

Valorizzazione del territorio L'allestimento nello scalo portuale si è aggiunto alle tante iniziative di promozione

Lo stand Coldiretti al Porto di Oristano - Santa Giusta

Oristano

L’allestimento nello scalo portuale si è aggiunto alle tante iniziative di promozione

L’Olio biologico dell’oleifico Corrias, la pasta con grano ’Solo Sardo’, ma anche il riso IFerrari di Oristano in tutte le sue varietà, il miele dell’Agricola Monte Arci e il grande classico della tradizione: le lorighittas, prodotte dal ‘Grano d’Oro”. Il tutto al fianco delle bottiglie dell’immancabile Vernaccia con il sigillo del Consorzio. Sono alcuni dei prodotti che gli oltre 4 mila croceristi sbarcati al Porto di Oristano – Santa Giusta con l’arrivo della nave da crociera ‘Costa Diadema’, hanno potuto scoprire grazie allo spazio espositivo allestito dalla Coldiretti Oristano.

Un appuntamento di promozione dei prodotti sardi ma soprattutto “una importante vetrina per far conoscere ai visitatori le eccellenze agroalimentari dei produttori di Coldiretti che raccontano Oristano e il buon cibo del nostro territorio”, ha sottolineato il presidente di Coldiretti Oristano, Giovanni Murru, “un angolo espositivo per incuriosire i turisti arrivati da ogni parte del mondo con una selezione dei prodotti più tipici delle nostre aziende locali”.

L’allestimento dello spazio espositivo al Porto di Oristano – Santa Giusta per l’approdo di una delle più grandi navi da crociera in navigazione in Europa “è stato solo l’ultimo in ordine cronologico degli ultimi appuntamenti organizzati da Coldiretti Oristano per promuovere i prodotti del nostro agroalimentare”, ha ricordato Emanuele Spanò, direttore Coldiretti Oristano, “tra questi c’è stata anche la partecipazione di Coldiretti al mondiale Master e l’Europeo Giovanile Formula Kite che si è aperta lo scorso 22 maggio e che chiuderà il 28”.

Si tratta di appuntamenti importanti per far scoprire e acquistare le eccellenze locali”, ha concluso Spanò.

Mercoledì, 24 maggio 2024

commenta