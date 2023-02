I premi per Su Marrulleri: miglior carro da Gonnosfanadiga, miglior gruppo da Marrubiu – Le foto

Marrubiu Sfilata e cerimonia finale sotto la pioggia, che non ha scoraggiato il pubblico Era nato come un semplice esperimento, invece è stato un autentico trionfo quello dei Lilloboys, il gruppo vincitore della 43ª edizione de Su Marrulleri che ha colorato Marrubiu con il carro “Esperimentillo”. Una vittoria tanto attesa per il gruppo di Gonnosfanadiga: dopo la medaglia di legno del quarto posto al Mattisi de Coa di Terralba, i Lilloboys hanno potuto sollevare la targa dei vincitori sotto lo scroscio della pioggia che ha battuto Marrubiu all’ora della premiazione. A conquistare la giuria i colori allegri, la coreografia iniziata sulle note di tanti violini e l’imponente scienziato Albert Einstein che sembrava quasi abbracciare i suoi esperimenti, fatti di animali ibridi dai colori sgargianti. Medaglia d’argento invece per il gruppo più numeroso della sfilata, ovvero Is Casermettas, da Guspini. I più di 500 iscritti hanno optato per il tema “Finimondo”, richiamando lo spauracchio dell’apocalisse annunciata da una profezia Maya per il 2012.

Terzo posto per un gruppo di casa, il Galaxy Team di Marrubiu, con il suo “It Began in Africa”: con maschere, animali usciti da un safari e una gigantesca figura femminile in abiti tribali, il loro carro ha stupito la giuria.

Una classifica a parte invece per i gruppi mascherati. A conquistarsi il primo posto il gruppo La Goccia dell’Avis di Marrubiu, con le colorate chiome di Truffula, gli alberi dell’universo di Lorax nato dalla penna dello scrittore americano Dr. Seuss. Secondi i New Raminis Cowboy, che hanno portato il pubblico direttamente nel Far West. Medaglia di bronzo per Quartu Carnival con “Ratantira e fantasia”.

Non sono stati fermati dalla pioggia i migliaia di visitatori che hanno invaso Marrubiu per assistere alla sfilata interprovinciale de Su Marrulleri, che dopo due anni di fermo è tornata in grande stile.

Lunedì, 27 febbraio 2023

