Cabras

Da quella strada troppi rischi per il Comune, secondo il capogruppo Antonello Manca



Gli interventi di bitumatura di una parte della strada provinciale 6, quella che porta alle spiagge del Sinis, fanno scattare le polemiche tra maggioranza e minoranza a Cabras. Subito dopo Ferragosto, sulla base della convenzione stipulata con la Regione e la Provincia di Oristano, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Abis ha fatto riasfaltare un tratto della sp 6. Proprio lì passerà nel fine settimana la Corsa degli Scalzi.

E subito il consigliere comunale di minoranza Antonello Manca, capogruppo dei Popolari Europei – Autonomisti Sardi, ha chiesto chiarimenti. L’esponente dell’opposizione ha presentato un’interrogazione urgente con richiesta di risposta scritta.

Al sindaco Abis il consigliere Manca chiede “se risulta al vero e con quali atti il Comune (irresponsabilmente) ha preso in carico la provinciale Torre Grande – Cabras – San Giovanni di Sinis, con tutti gli annessi e connessi sulla competenza e responsabilità civile e penale conseguenti alla sicurezza stradale”.

L’esponente della minoranza chiede inoltre “se con l’eventuale, nonché irrituale, presa in carico si sia tenuto conto di eventuali danni, a persone e cose, che possono essere addebitati al Comune, a causa delle criticità normative, regolamentari e strutturali che i tratti stradali interessati manifestano palesemente”.

Manca ha inoltre domandato all’amministrazione comunale “se sia a conoscenza che tutte le spese, che gravano sullo stanziamento, devono obbligatoriamente e come disposto dal codice degli appalti, rientrare nelle attività propedeutiche all’intervento oggetto della della convenzione: con quale norma regolamentare la Giunta comunale prescinde dall’approvazione di un progetto generale per procedere a interventi parziali peraltro dichiarati e risultanti palesemente provvisori”.

Tra le contestazioni del capogruppo dei Popolari Europei anche una sui tempi. In particolare, Manca chiede “per quale motivazione, tecnica ed economica, l’intervento di bitumatura del tratto della strada provinciale 6 sia avvenuto dopo oltre tre anni dal momento in cui la Provincia, per disposizione della Regione, ha riversato nelle casse del Comune la somma di 1.000.000 di euro, e soprattutto per quale inspiegabile motivo i lavori siano stati interrotti a ridosso del canale scolmatore e la bitumatura non sia stata completata fino alla sterrato percorso dai cabraresi per portare il santo a San Salvatore”.