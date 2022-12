Tramatza

Anche due giovani sardi impegnati nei quattro giorni di allenamento invernale

Dopo i successi alla Northern Talent Cup, la Fairium Next Generation Riders Team ha portato moto e piloti in Sardegna per preparare la stagione 2023 con un training camp di quattro giorni sul circuito di Tramatza.

Il programma prevede allenamenti giornalieri – dal 28 al 31 dicembre – per l’affinamento delle tecniche di guida e soprattutto tante ore in pista. I giovani convocati per il training camp sono seguiti dal coach Roberto Masili e dal team manager Stefano Favaro, che in 22 anni a bordo pista ha scoperto e fatto crescere talenti come Gabor Talmacsi e Johan Zarco.

La scelta di avviare la preparazione in Sardegna nasce anche dal fatto che nel 2023 la Fairium NGRT si prepara a schierare nella Northern Talent Cup due piloti sardi, entrambi di Carbonia: Matteo Masili (al quinto anno con il team) e Roberto Piras (terzo assoluto nel 2022 al Campionato Italiano Civ Junior con Aprilia SP), che per la prima volta nella sua carriera parteciperà a un campionato internazionale del programma Road to MotoGP della Dorna.

“Il fatto di avere due piloti sardi come Masili e Piras ci ha dato l’opportunità di fare un training camp qui”, ha detto Stefano Favaro, “grazie alla grandissima disponibilità del proprietario del circuito di Tramatza, Gianfranco Sulis, e alle ottime condizioni climatiche. Ci troveremo sicuramente bene e penso che torneremo”.

Dopo una stagione ricca di soddisfazioni, le ambizioni devono crescere: quest’anno il Fairium NGRT ha vinto la Northern Talent Cup con il pilota Rossi Moor e nella stessa manifestazione il debuttante Matteo Masili è stato premiato come Rookie of the Year.

“Non posso nascondere che per il 2023 abbiamo degli obbiettivi ambiziosi da raggiungere”, dice Stefano Favaro, “e vorrei vedere tutti i miei piloti costantemente nella Top 10. Purtroppo non è con noi a Tramatza il nostro campione Rossi Moor, che ha affrontato un’operazione molto delicata il 22 novembre e ora sta facendo la riabilitazione”.

“Da sardo, sono molto orgoglioso di ritornare nella mia terra e poter fare questo training camp con i nostri piloti”, ha detto il coach Roberto Masili. “Roberto Piras e Matteo Masili hanno già corso tanto, anche se per Roberto il 2023 sarà un anno utile per fare esperienza in un campionato nuovo e soprattutto in sella a una moto completamente diversa da quelle che ha guidato sino ad oggi. Da Matteo mi aspetto un buon passo in avanti e sono convinto che potrebbe giocarsi il podio ad ogni gara. Per i più piccoli del team, che parteciperanno alle MiniGP Series, questo training camp è un occasione in più per lavorare duro e migliorare tecnicamente e mentalmente”.

Giovedì 29 dicembre 2022