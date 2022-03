I personaggi della tradizione sarda rivivono nelle bambole “ooak” di Elisabetta Corona, c’è anche “su componidori”

Morgongiori L’artigiana racconta il suo lavoro con la ceramica a freddo Gli ultimi in ordine di tempo sono i due componidoris della Sartiglia di Oristano: con la maschera scura e i fiocchi rossi, quello del Gremio dei contadini, e con la maschera chiara e i fiocchi verde, azzurri e rosa, quello del Gremio dei falegnami. Sono ben raffigurati nelle creazioni di Elisabetta Corona, artigiana di Morgongiori che lavora la ceramica a freddo e realizza bambole ooak in miniatura (il suo profilo Instagram, infatti si chiama Ooaksardinianstyle) con gli abiti tradizionali sardi. Come suggerisce il nome stesso “ooak”, si tratta di pezzi unici che esegue su commissione o che si possono trovare in occasione di sagre e manifestazioni.

Elisabetta Corona con una delle sue creazioni

“La prossima trasferta che farò sarà ad aprile, a Seulo per S’Orrosa ‘e Padenti’”, spiega l’artista di Morgongiori, già al lavoro per realizzazione le bambole ooak con l’abito tradizionale del paese del Centro Sardegna: “Ogni qual volta espongo in un paese è mia premura portare le creazioni con l’abito di quel paese”. La prima esposizione di Elisabetta Corona risale a 11 anni fa, proprio a Morgongiori, in occasione della Sagra delle lorighittas: “Eravamo tornati nel nostro paese con mio marito, dopo quasi 20 anni in Trentino e non trovando lavoro ho iniziato con le bancarelle”, spiega Elisabetta Corona. “Non pensavo di avere un buon riscontro e invece hanno avuto grande successo”. “Ho proseguito e realizzato le diverse tipologie di abito tradizionale, le maschere, gli amuleti e ora anche i quadretti”, continua l’artigiana-artista. “In particolare quando realizzo le maschere, mi informo sempre per dare spiegazioni a chi intende acquistarle”.

L'abito di Ollolai - statuina da 20 centimetri

Le miniature sono interamente realizzate e dipinte a mano: “Vengono realizzate pezzo per pezzo e faccio tutto in casa”, illustra Elisabetta Corona. “Delle miniature delle donne realizzo prima la gonna, che lascio asciugare e poi dipingo”. Un lavoro minuzioso e preciso che restituisce la ricchezza della foggia degli abiti tradizionali femminili. “Le bambole maschili, invece, vengono realizzate a partire dai piedi”, continua l’artigiana, che ricorda i suoi primi passi con la ceramica a freddo: “Ho lavorato in ambito alberghiero nella Valli Ladine, dove i rifugi sono riccamente decorati e me ne sono innamorata. Ho dunque deciso di frequentare i corsi che vengono organizzati quando gli alberghi sono chiusi”. Il materiale della ceramica a freddo ricorda il cioccolato plastico, durante la lavorazione. Una volta modellato, si lascia asciugare all’aria e diventa trasparente: “Per dare colore alle parti del corpo aggiungo il colore acrilico all’impasto, mentre gli abiti vengono dipinti dopo l’asciugatura”, rivela Elisabetta Corona, che può vantare la presenza delle proprie miniature oltre i confini nazionali: “Alcune miniature sono arrivate a Tokio e San Francisco”, commenta, “i sardi sono molto legati alla Sardegna e vogliono un segno di appartenenza nella propria casa”. “Si ritrovano un pezzo esclusivo e unico del proprio paese, conclude Elisabetta Corona. “La Sardegna folkloristica viene rappresentata con abiti che non identificano un paese, le mie bambole invece vestono abiti che caratterizzano diversi paesi dell’Isola”.

La donna con il costume tipico di Oristano

Una piccola coppia di 10 centimetri

Martedì, 8 marzo 2022

Fonte: Link Oristano