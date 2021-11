Si è concluso intanto il progetto Poetto pulito. Sei mesi di lavoro lungo l’arenile del Poetto, otto beneficiari coinvolti tra i quali cinque affetti da patologie psichiatriche in carico ai Centri di salute Mentale di Cagliari, due in carico all’Ufficio dei Servizi Sociali per i Minorenni di Cagliari e uno indicato dal’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale di Cagliari..

Il centro storico della città pulito dai percettori del reddito di cittadinanza. Lunedì 8 novembre al via “Kasteddu Allichirita”. L’attività di pulizia interesserà i quartieri storici di Stampace, Villanova e Castello. Ed è sostenuta dal Servizio Igiene del Suolo e dai Servizi sociali del Comune di Cagliari. Saranno 14 beneficiari del reddito di cittadinanza selezionati a essere impiegati quotidianamente, suddivisi in tre squadre, nella pulizia e raccolta differenziata dei rifiuti abbandonati, sotto la supervisione di un tutor di accompagnamento. I destinatari parteciperanno su base volontaria e gratuita. La loro adesione rappresenta una sorta di restituzione alla comunità del contributo percepito, sotto forma di un servizio di pubblica utilità.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a