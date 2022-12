Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

La Uil Pensionati di Oristano si impegna inoltre “a partecipare a tutte le azioni che il sindacato riterrà opportune per rivendicare: lotta all’evasione e riforma complessiva del fisco più equo e più giusto; investimenti su scuola e sanità; taglio del cuneo fiscale; detassazione delle tredicesime e degli accordi di secondo livello; potenziamento della tassa sugli extra profitti; pensioni di garanzia per i giovani”.

Nel dettaglio, la Uil Pensionati di Oristano ritiene le azioni del Governo carenti e non adeguate al grave momento di crisi. Il sindacato ha ribadito le proprie perplessità in merito ai voucher, che alimenterebbero “il lavoro povero e precario”.

No al condono fiscale, al blocco delle rivalutazioni delle pensioni, ai voucher e all’aumento del tetto per i pagamenti in contanti. La presa di posizione contro le mosse del Governo nazionale guidato dalla premier Giorgia Meloni arriva dalla Uil Pensionati di Oristano, con una nota diffusa dal Consiglio direttivo dell’area vasta guidato dal segretario provinciale Vincenzo Santangelo. I pensionati oristanesi della Uil si sono riuniti per discutere sulle proposte arrivate nelle scorse settimane alle confederazioni sindacali da Palazzo Chigi e lo hanno fatto insieme al segretario regionale Rinaldo Mereu.

Fonte: Link Oristano

