I pediatri sardi: “Cure gratis per tutti i bimbi che arrivano dall’Ucraina”

I pediatri di famiglia della Sardegna sono disponibili ad assistere i bambini dell’Ucraina che, nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, arriveranno nell’Isola. Sono “180 i pediatri operativi”, spiega il presidente della Sispe Sardegna, Paolo Zandara, che ha fatto squadra con i colleghi Osama Al Jamal della Fimp e Maria Francesca Pinna della Simpef: “Nel mondo milioni di bambini hanno conoscoiuto la vita solo in tempo di guerra. Bisognerebbe fare attenzione a cosa lasciamo in eredità ai nostri figli”.Paolo Zandara, insieme ai suoi due colleghi, conferma la massima disponibilità: “La disponibilità può svolgersi nei nostri studi convenzionati o in eventuali centri di accoglienza organizzati dalla Regione, con modalità organizzative da stabilirsi in base alla necessità. Vogliamo contribuire ad alleviare le sofferenze dei bambini”.