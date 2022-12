Oristano

Il Comitato per il diritto alla salute critica le smentite della Asl

Se un sistema non funziona è colpa di chi segnala i problemi? Oppure di chi lo gestisce e non è capace – o non si preoccupa – di trovare soluzioni?

Se lo chiede il Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano, che ha ricevuto “numerose segnalazioni da parte dei pazienti sottoposti a lunghe file d’attesa sia per la scelta del medico e del pediatra di base che per le vaccinazioni”.

“Questo è accaduto non solo a Oristano ma anche a Terralba”, scrive il Comitato in una breve nota. E a conferma della segnalazione condivide una foto scattata proprio a Terralba qualche giorno fa. Insomma, le file e i disagi ci sono, e qualcuno dovrebbe impegnarsi a trovare un modo più civile per garantire i servizi ai cittadini.

“Chi ha difficoltà nel gestire la cosa pubblica, in un paese democratico – se il nostro ancora lo è – si dovrebbe scusare con i pazienti. E non minacciare in maniera più o meno velata chi denuncia situazioni di tale disagio”, conclude il Comitato per il diritto alla salute.

Sabato, 24 dicembre 2022