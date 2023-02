I padroni di casa si assentano e al rientro trovano la casa occupata: coppia denunciata, ora si attende lo sfratto

Prima categoria Operazione dei carabinieri

I padroni di casa si erano momentaneamente assentati e al loro ritorno la sopresa: la loro abitazione era stata occupata. Una vicenda che adesso ha avuto epilogo con la denuncia da parte dei carabinieri della coppia che si era insediata nell’immobile: una venticinquenne disoccupata di Mandas, percettrice del reddito di cittadinanza, e un trentottenne operaio di Quartu Sant’Elena, accusati di invasione o occupazione di edifici, furto aggravato, appropriazione indebita, violazione, soppressione e distruzione di corrispondenza.

La vicenda è avvenuta a Dolianova. Sono stati i padroni di casa, una sessantottenne pensionata del luogo e il figlio ventunenne, a rivolgersi ai carabinieri della stazione locale nei mesi scorsi. Hanno raccontato che nel dicembre del 2020 la loro casa di Dolianova era stata occupata dalla coppia.

I due erano entrati nell’appartamento approfittando appunto di una momentanea assenza dei proprietari e, dopo aver sostituito la serratura della porta d’accesso, avevano occupato l’abitazione completa di arredi, elettrodomestici e suppellettili, impedendo di fatto alla pensionato e al figlio di rientrarne in possesso e di disporre persino della corrispondenza che di volta in volta perveniva. I proprietari avevano provveduto così alla cessazione delle utenze domestiche di erogazione di energia elettrica ed acqua. I carabinieri, coadiuvati da personale tecnico specializzato, hanno potuto accertare, però, che la coppia occupante aveva eseguito un allaccio abusivo alla rete idrica della società Abbanoa Spa. La società a sua volta ha formalizzato querela per furto d’acqua. Al momento le procedure di sfratto della coppia non sono ancora concluse.

